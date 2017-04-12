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Первые малыши появились на свет благодаря программе ПАО «ПРОТЕК» по лечению бесплодия

12.04.2017

Благотворительный проект для семей, не имеющих возможности стать родителями из-за проблем со здоровьем, был запущен ПАО «ПРОТЕК» в ноябре 2015 года, он получил название «Новая жизнь».

Это начинание, подобных которому в России не существует, инициировано Благотворительным фондом имени Григория Богослова, учрежденным председателем Совета директоров ПАО «ПРОТЕК» Вадимом Сергеевичем Якуниным совместно с председателем Отдела внешних церковных связей митрополитом Волоколамским Иларионом при участии Благотворительного фонда «ПРОТЕК».

Благотворительный проект по лечению бесплодия в 2016 году

инвестиции

10 827 027 рублей

участники

116

консультации специалистов

486

УЗИ исследования

298

клинико-лабораторные исследования

516

гинекологические операции

29

процедуры по программе экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)

22

процедуры по программе инсеминации

5

беременности

9

Благотворительный проект «Новая жизнь» дает возможность всем желающим по решению отборочной комиссии выявить и устранить проблемы со здоровьем. Участники проекта бесплатно получают весь спектр медицинских услуг по диагностике и лечению в акушерстве, гинекологии и неонатологии, включая самые современные диагностические мероприятия, необходимую амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь, а также восстановительное лечение с применением современных немедикаментозных методов.

В течение 2016 года в программе по лечению бесплодия приняли участие 77 женщин и 39 мужчин. Все они получили анонимную бесплатную медицинскую помощь в ведущем российском Научно-медицинском центре акушерства, гинекологи и перинатологии им. академика В. И. Кулакова.

Конечно, потенциальным родителям требуется разное время на обследование и лечение, но уже в 2016 году был достигнут замечательный результат: 5 беременностей после ЭКО и еще 5 естественных беременностей после обследований и лечения. В марте 2017 года пятеро младенцев появились на свет.

«Если говорить именно о благотворительных проектах по повышению рождаемости, то ничего подобного нет. К сожалению, российский бизнес еще не готов к такого рода инициативам – до них нужно дозреть сердцем и умом. Хочется, чтобы было больше таких движений, но пока у основной массы предприятий на первом месте стоит вопрос быстрого получения прибыли от вложенных средств. Так что проект группы «ПРОТЕК» – это редкое, но приятное исключение», - заметил директор ФГБУ «НЦАГиП им. В. И. Кулакова» Минздрава России, академик РАН, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Геннадий Сухих.

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Метки
ЦВ "Протек"
Компании
Протек ЦВ «Протек» — ведущий национальный дистрибьютор с логистической и складской системой, отвечающей мировым стандартам и способной максимально приблизить товар к конечному потребителю.
Фармвестник-ТВ
10.04 «7 дней за 7 минут» с Николаем Демидовым
07.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #5
07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Незабытый форт
Current issue #12, 2017
Приказали долго жить
Перерасчет
Справочники
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Справочник компаний
Аптечный практикум
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