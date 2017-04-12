Первые малыши появились на свет благодаря программе ПАО «ПРОТЕК» по лечению бесплодия

Благотворительный проект для семей, не имеющих возможности стать родителями из-за проблем со здоровьем, был запущен ПАО «ПРОТЕК» в ноябре 2015 года, он получил название «Новая жизнь».

Это начинание, подобных которому в России не существует, инициировано Благотворительным фондом имени Григория Богослова, учрежденным председателем Совета директоров ПАО «ПРОТЕК» Вадимом Сергеевичем Якуниным совместно с председателем Отдела внешних церковных связей митрополитом Волоколамским Иларионом при участии Благотворительного фонда «ПРОТЕК».

Благотворительный проект по лечению бесплодия в 2016 году инвестиции 10 827 027 рублей участники 116 консультации специалистов 486 УЗИ исследования 298 клинико-лабораторные исследования 516 гинекологические операции 29 процедуры по программе экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) 22 процедуры по программе инсеминации 5 беременности 9

Благотворительный проект «Новая жизнь» дает возможность всем желающим по решению отборочной комиссии выявить и устранить проблемы со здоровьем. Участники проекта бесплатно получают весь спектр медицинских услуг по диагностике и лечению в акушерстве, гинекологии и неонатологии, включая самые современные диагностические мероприятия, необходимую амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь, а также восстановительное лечение с применением современных немедикаментозных методов.

В течение 2016 года в программе по лечению бесплодия приняли участие 77 женщин и 39 мужчин. Все они получили анонимную бесплатную медицинскую помощь в ведущем российском Научно-медицинском центре акушерства, гинекологи и перинатологии им. академика В. И. Кулакова.

Конечно, потенциальным родителям требуется разное время на обследование и лечение, но уже в 2016 году был достигнут замечательный результат: 5 беременностей после ЭКО и еще 5 естественных беременностей после обследований и лечения. В марте 2017 года пятеро младенцев появились на свет.

«Если говорить именно о благотворительных проектах по повышению рождаемости, то ничего подобного нет. К сожалению, российский бизнес еще не готов к такого рода инициативам – до них нужно дозреть сердцем и умом. Хочется, чтобы было больше таких движений, но пока у основной массы предприятий на первом месте стоит вопрос быстрого получения прибыли от вложенных средств. Так что проект группы «ПРОТЕК» – это редкое, но приятное исключение», - заметил директор ФГБУ «НЦАГиП им. В. И. Кулакова» Минздрава России, академик РАН, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Геннадий Сухих.