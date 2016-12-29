Перечень ЖНВЛП на 2017 год меняться не будет

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2017 год будет аналогичен перечню таких препаратов на 2016 год. Соответствующее распоряжение №2885-р от 28.12.2016 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Перечень ЖНВЛП утверждается ежегодно, другие перечни – не реже одного раза в три года.

Перечень ЖНВЛП на 2016 год, перечни дорогостоящих лекарственных препаратов, лекарственных препаратов для обеспечения отдельных категорий граждан и минимальный ассортимент были утверждены распоряжением Правительства №2724-р от 26.12.2015 года.