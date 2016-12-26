 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
19.12 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
19.12 ФармNEWS: «Алгоритм выбора пероральной терапии рассеянного склероза»
СЕЙЧАС В ЭФИРЕ
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
Болеем за наших
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
644

Памяти Елизаветы Глинки

26.12.2016
Фото: 1tv.ru

«Она пронеслась через свою жизнь, давя на газ и не обращая никакого внимания на красный свет», - написал один журналист о Дженис Джоплин. Эта фраза полностью подходит Елизавете Глинке. Она была лишена любого страха. Она ставила цель и достигала ее, несмотря ни на что.

Мы познакомились с Лизой в конце восьмидесятых, когда она еще постигала медицинскую науку и работала медсестрой в «кремлевке» на Мичуринском. Тогда она была Поскребышевой, но на вопросы о родстве со сталинским секретарем всегда отвечала уклончиво. Лиза была веселым, жизнерадостным человеком с прекрасным чувством юмора. Однажды она подколола самого Чазова, но тот оценил остроту и не стал обижаться. Уже тогда из всех ее талантов выделялся главный – способность чувствовать чужую боль как свою собственную. Я помню, как она долбала главврача детской поликлиники за то, что он отказывался госпитализировать ребенка чужих ей людей, и добилась своего.

Ей было тесно в благополучной Америке, и она вернулась в Россию, чтобы начать дело своей жизни. Изменить хоть что-нибудь к лучшему – в этом был пафос ее существования, и она следовала этому, пока акватория Черного моря не забрала ее себе.

Автор: Александр Осипов, «Фармацевтический вестник»
Добавить комментарий
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи
Фармвестник-ТВ
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
19.12 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
19.12 ФармNEWS: «Алгоритм выбора пероральной терапии рассеянного склероза»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
Болеем за наших
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Декабрь 2016
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения