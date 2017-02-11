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«Озон Фармацевтика» вызвала налоговиков в суд

11.02.2017

Фармацевтическая компания «Озон» обратилась в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании незаконными постановления о выемке документов и действия сотрудников Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской области. При этом, как пишет региональная пресса, налоговики проводили проверки в связи с высокими ценами на лекарства, производимыми компанией «Озон».

Вежливые люди

Инцидент произошел 5 июля 2016 г., когда в здание завода пришли около 40 человек, часть из которых были сотрудниками силовых органов. Сотрудники «Озона» рассказали на суде, что пришедшие не предъявили документов, выламывали двери, вели себя грубо. В итоге они изъяли около 40 серверов, часть их которых отвечала за пожарную безопасность, производственный процесс. Из-за этого предприятие простаивало в течение 5 дней после инцидента.

По версии налоговых органов дело выглядело по-другому. Инспекция 22 апреля 2016 г. направила в «Озон» требование на предоставлении дополнительных документов, однако фармкомпания их так и не предоставила. Поэтому и была произведена выемка, по мнению работников фискальных органов, вполне корректная. «Мы никого не оскорбляли, в грудь никого не били, человека просто попросили отойти, он не захотел, и его локтем вежливо отодвинули работники силовых органов. Мы подозреваем, что документы хотели сокрыть предумышленно, нам их в итоге так и не дали. Мы бы не стали изымать серверы, если бы смогли получить требуемое мирным путем. Двери мы не ломали, мы их вежливо сняли с петель и оставили на месте», – приводит слова налоговиков из зала суда газета «Самарское обозрение».

Слишком много стоит БАД

Издание также сообщает, что у «Озона» есть материальные требования на сумму ущерба, нанесенного фискальными органами. Убытки составили 22,27 млн руб. Впрочем, на портале kad.arbitr.ru документов, свидетельствующих о денежных претензиях «Озона» нет.

Согласно определению суда, истцы на последнем заседании уточнили свои требования. Например, они говорят, что налоговики перед выемкой не разъяснили компании ее права, не приглашали понятых для всех действий, изымали документы, не имеющие отношения к проверке.

Во время судебных разбирательств стало ясно, что налоговиков интересовали документы, связанные с производством одного из БАДов. Фискалы рассказали, что себестоимость одной пачки составляет 69 рублей, но в аптеках препарат продается по цене, достигающей 2 тыс. руб. Это и стало причиной выемки. «Начали запрашивать такую информацию, которая налоговиков обычно не интересует. Например, технологический процесс производства препарата, его регистрация, различная дополнительная документация, при помощи которой можно было бы определить не объем и цену произведенной продукции, а ее себестоимость», – заявляли истцы.

Сотрудники ФНС, по сведениям региональной газеты, в суде ссылались на указ президента Владимира Путина об ограничении роста цен на лекарства. Самое интересное, что речь идет о БАДе для похудения, который «Озон» производит по контракту для другой компании.

«ФВ» будет следить за развитием событий.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
налоги
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06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
СВЕЖИЙ НОМЕР
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Вагончик тронулся
Гибрид на старте
Current issue #4, 2017
А гадость пьют из экономии
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