Отечественные фармпроизводители могут стать лишними на госторгах

Расширение сугубо запретительных мер может привести к снижению конкуренции на внутреннем рынке с формированием индивидуальной системы преференций в интересах узкого круга производителей. Такова согласованная позиция профессиональных фармацевтических объединений. Свое заключение по поводу введения трехступенчатой конструкции Ассоциация российских фармпроизводителей, Союз профессиональных фармобъединений и Ассоциация международных фармпроизводителей выразили в совместном письме на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова (копия имеется в распоряжении «ФВ»).

В документе указывается, что вместе три организации представляют мнение более 100 российских и международных фармацевтических компаний. Все они не могут согласиться с тем вариантом трехступенчатой конструкции, или как ее еще называют «второй лишний», который сейчас обсуждается в Минпромторге.

«Предоставление приоритетного статуса узкой группе производителей фармацевтической субстанции в формате, изложенном в проекте изменений в постановление правительства №1289, создает явно дискриминационные условия для подавляющего большинства других российских производителей готовой лекарственной формы, которые в том числе стремятся к поддержанию экономически целесообразности цен на лекарственные препараты с учетом текущей бюджетной ситуации и необходимости соблюдения социальных обязательств», – считают фармпроизводители.

Использование только запретительных мер приведет, по мнению авторов письма, не только к ограничению конкуренции, так как будут действовать преференции для узкого круга компаний, но и к переформатированию всего российского фармрынка, которое чревато сокращением количества действующих предприятий и ассортимента представленной на нем продукции.

Фармпроизводители заявляют, что действующее правило «третий лишний» вполне отражает сформировавшийся в мировой фарминдустрии уровень целесообразности локализации производства и отвечает интересам всех сторон, включая инвесторов и госзаказчиков, покупающих лекарства. Для стимулирования глубины локализации необходимы не запретительные меры, а экономические преференции. Именно положение о них и стоит внести в постановление №1289. Можно сформировать ступенчатую дифференциацию ценовых преференций в зависимости от технологической стадии производства. «Тем самым будет обеспечено эффективное сочетание преференциальных и конкурентных механизмов ценообразования в рамках государственных и муниципальных закупок», – заключается в документе.