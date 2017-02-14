 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
14.02 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
Звезды фармацевтического рынка
Current issue #5, 2017
Больше, чем реабилитация
Слушаю! 62-я!
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
214

Отечественные фармпроизводители могут стать лишними на госторгах

14.02.2017

Расширение сугубо запретительных мер может привести к снижению конкуренции на внутреннем рынке с формированием индивидуальной системы преференций в интересах узкого круга производителей. Такова согласованная позиция профессиональных фармацевтических объединений. Свое заключение по поводу введения трехступенчатой конструкции Ассоциация российских фармпроизводителей, Союз профессиональных фармобъединений и Ассоциация международных фармпроизводителей выразили в совместном письме на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова (копия имеется в распоряжении «ФВ»).

В документе указывается, что вместе три организации представляют мнение более 100 российских и международных фармацевтических компаний. Все они не могут согласиться с тем вариантом трехступенчатой конструкции, или как ее еще называют «второй лишний», который сейчас обсуждается в Минпромторге.

«Предоставление приоритетного статуса узкой группе производителей фармацевтической субстанции в формате, изложенном в проекте изменений в постановление правительства №1289, создает явно дискриминационные условия для подавляющего большинства других российских производителей готовой лекарственной формы, которые в том числе стремятся к поддержанию экономически целесообразности цен на лекарственные препараты с учетом текущей бюджетной ситуации и необходимости соблюдения социальных обязательств», – считают фармпроизводители.

Использование только запретительных мер приведет, по мнению авторов письма, не только к ограничению конкуренции, так как будут действовать преференции для узкого круга компаний, но и к переформатированию всего российского фармрынка, которое чревато сокращением количества действующих предприятий и ассортимента представленной на нем продукции.

Фармпроизводители заявляют, что действующее правило «третий лишний» вполне отражает сформировавшийся в мировой фарминдустрии уровень целесообразности локализации производства и отвечает интересам всех сторон, включая инвесторов и госзаказчиков, покупающих лекарства. Для стимулирования глубины локализации необходимы не запретительные меры, а экономические преференции. Именно положение о них и стоит внести в постановление №1289. Можно сформировать ступенчатую дифференциацию ценовых преференций в зависимости от технологической стадии производства. «Тем самым будет обеспечено эффективное сочетание преференциальных и конкурентных механизмов ценообразования в рамках государственных и муниципальных закупок», – заключается в документе.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
01.02.2017 Общественные деятели просят Веронику Скворцову пересмотреть проект новой системы госзакупок лекарств
01.02.2017 Президент поручил правительству пересмотреть цены на ЖНВЛП и проверить все госзакупки медикаментов
30.01.2017 Минэкономики отказалось согласовать проект правил работы информационно-аналитической системы контроля закупок лекарств
25.01.2017 Города федерального значения просят у правительства независимости в госзаказе
24.01.2017 Эксперт: хаос в госзакупках плодит коррупцию в здравоохранении
Метки
госзакупки
Компании
AIPM
АРФП АРФП объединяет ведущие российские фармпредприятия, на долю которых приходится более 80% лекарственных средств, выпускаемых в стране, около 45% экспорта, более 75% отечественных лекарственных средств в программе ОНЛС.
СПФО
Персоны
Мантуров Денис Валентинович
Министр промышленности и торговли РФ
Фармвестник-ТВ
14.02 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
Звезды фармацевтического рынка
Current issue #5, 2017
Больше, чем реабилитация
Слушаю! 62-я!
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Февраль 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 01 02 03 04 05
14.02 — 15.02 Саммит PharmaBusiness-2017
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения