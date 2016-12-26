 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
19.12 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
19.12 ФармNEWS: «Алгоритм выбора пероральной терапии рассеянного склероза»
СЕЙЧАС В ЭФИРЕ
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
Болеем за наших
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
191

От решения Кыргызстана зависит вступление в силу документов ЕЭК

26.12.2016
Фото: пресс-служба ЕЭК

Фармацевтическая общественность, государственные уполномоченные органы четырех государств ЕАЭС и представители бизнеса ожидают ратификации Кыргызстаном протоколов о присоединении Армении к Соглашениям по регулированию обращения лекарственных средств и медицинских изделий в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). От решения киргизской стороны зависит вступление в силу документов Комиссии по лекарствам и медизделиям, отметил член Коллегии Комиссии (министр) по техническому регулированию Валерий Корешков, выступая на заседании рабочих групп по регулированию обращения в (ЕАЭС) лекарственных средств и медицинских изделий. Участники заседаний рассмотрели подготовку новых документов в этих сферах и актуальные вопросы, связанные с началом правоприменения уже принятых нормативно-правовых актов Комиссии.

Как известно, Кыргызстан относительно недавно присоединился к ЕАЭС. В настоящее время поэтапно проводятся внутригосударственные процедуры по пересмотру нормативно-правовой базы, регулирующей обращение ЛС в республике и по гармонизации с правовыми актами ЕАЭС.

«Перед нами стоят первоочередные задачи, связанные с внедрением принятых Комиссией документов в регуляторную практику стран ЕАЭС, разработкой Фармакопеи Союза, подготовкой пользовательских комплектов нормативной документации и переводом принятых документов на английский язык. Это позволит участникам рынка не только на территории Союза, но и за его пределами эффективно использовать принятую систему регулирования», – отметил Валерий Корешков.

Как сообщили в пресс-службе ЕЭК, участники заседания рабочей группы по лекарствам рассмотрели проекты документов Комиссии по надлежащей практике выращивания и сбора лекарственных растений, требованиям к качеству лекарственных препаратов из растительного сырья, требованиям к асептическим помещениям и руководство по валидации аналитических методик.

На заседании рабочей группы по медизделиям рассмотрены предложения и замечания к проектам положения о Консультативном комитете по медицинским изделиям ЕЭК и перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение соответствия медизделия Общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к их маркировке и эксплуатационной документации на них.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
13.12.2016 Минздрав анонсировал разработку нормативного акта о пошлинах на регистрацию в рамках ЕАЭС
17.11.2016 Страны ЕАЭС пока не решили, что считать контрафактным медизделием
17.11.2016 ЕЭК: запуск единого рынка повысит качество и доступность медизделий
17.11.2016 Подписан пакет документов по запуску в ЕАЭС общего рынка лекарств
26.07.2016 Утвержден перечень актов ЕАЭС в сфере обращения лекарств, планируемых к разработке в 2016-2018 годах
Метки
рынок ЕАЭС
Добавить комментарий
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи
Фармвестник-ТВ
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
19.12 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
19.12 ФармNEWS: «Алгоритм выбора пероральной терапии рассеянного склероза»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
Болеем за наших
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Декабрь 2016
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения