Осталась неделя до PharmaSummit-2017

Представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства Здравоохранения РФ, Росздравнадзора, Комитета Государственной Думы по охране здоровья, ФГБУ «ГИЛС и НП», Евразийской экономической комиссии уже подтвердили свое присутствие на мероприятии 14 февраля!

В 12:00 начнется пленарное заседание: «Закон и бизнес. Государственная политика в системе здравоохранения. Запросы государства и общества».

Модератор: Владимир Шипков, исполнительный директор, AIPM.

Наши эксперты:

Елена Бушберг , «Верофарм»

, «Верофарм» Виктор Дмитриев , АРФП

, АРФП Герман Клименко , советник Президента РФ по интернету

, советник Президента РФ по интернету Вадим Кукава , Ассоциация InPharma

, Ассоциация InPharma Валентина Косенко , Росздравнадзор

, Росздравнадзор Григорий Левицкий , «Марбиофарм»

, «Марбиофарм» Елена Максимкина , Министерство Здравоохранения РФ

, Министерство Здравоохранения РФ Александр Петров , Комитет Государственной Думы по охране здоровья

, Комитет Государственной Думы по охране здоровья Лилия Титова , СПФО

, СПФО Виктория Самсонова , КПМГ в России

, КПМГ в России Сергей Цыб , Министерство промышленности и торговли РФ

, Министерство промышленности и торговли РФ Владимир Шестаков , ФГБУ «ГИЛС и НП»

, ФГБУ «ГИЛС и НП» Дмитрий Щекин , Евразийская экономическая комиссия

, Евразийская экономическая комиссия Вадим Яцук, «ФармФирма «Сотекс»

Круглый стол: «Маркировка всех лекарств в 2018 году: риски и проблемы».

Модератор: Виктор Дмитриев, генеральный директор, АРФП

Экперты:

Александр Быков , директор по экономике здравоохранения, «Р-Фарм»

, директор по экономике здравоохранения, «Р-Фарм» Дмитрий Мордвинцев , директор по развитию рынка, Biocad

, директор по развитию рынка, Biocad Тимофей Петров, генеральный директор, ГК «Фармконтракт»

генеральный директор, ГК «Фармконтракт» Григорий Потапов , генеральный директор, «Фармстандарт»

, генеральный директор, «Фармстандарт» Валентина Косенко , начальник управления, Росздравнадзор

, начальник управления, Росздравнадзор Елена Максимкина, директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий, Министерство Здравоохранения РФ

Экспертиза: Легко ли быть инвестором в РФ? Права и Защита прав инвесторов

Эксперты:

Владимир Шипков , исполнительный директор AIPM

, исполнительный директор AIPM Анна Гусева, партнер EY, руководитель направления по оказанию консультационных услуг по сделкам, EY в Москве

Лекарственное обеспечение: Мы не настолько богаты, чтобы неэффективно лечиться дешевыми ЛС?

Эксперты:

Светлана Каримова , президент Национальной Ассоциации организаций больных редкими заболеваниями «Генетика»

, президент Национальной Ассоциации организаций больных редкими заболеваниями «Генетика» Лариса Попович, директор, Институт экономики здравоохранения

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