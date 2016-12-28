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Определены размеры госпошлины, взимаемой при госрегистрации биомедицинских клеточных продуктов

28.12.2016

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменения в главу 25-3 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О биомедицинских клеточных продуктах».

Законопроектом предусматривается взимание госпошлины за совершение действий уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при осуществлении госрегистрации биомедицинских клеточных продуктов (БМКП) в размере, установленном законодательством РФ о налогах и сборах.

Законопроектом предлагается установить следующие размеры госпошлины:

- за проведение экспертизы качества БМКП, экспертизы документов для получения разрешения на проведение клинического исследования БМКП и этической экспертизы при обращении за госрегистрацией БМКП - 200 000 рублей;

- за проведение экспертизы эффективности БМКП и экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения БМКП при госрегистрации БМКП - 50 000 рублей;

- за проведение экспертизы эффективности БМКП и экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения БМКП, в отношении которого проведены международные многоцентровые клинические исследования, часть из которых проведена в РФ, при обращении за госрегистрацией БМКП - 200 000 рублей;

- за выдачу разрешения на проведение клинического исследования БМКП - 5 000 рублей;

- за выдачу регистрационного удостоверения БМКП - 5 000 рублей;

- за выдачу дубликата регистрационного удостоверения БМКП - 5 000 рублей;

- за подтверждение госрегистрации БМКП - 50 000 рублей;

- за внесение в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный БМКП, изменений, требующих проведения биомедицинской экспертизы БМКП, - 75 000 рублей;

- за внесение в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный БМКП, изменений, не требующих проведения биомедицинской экспертизы БМКП, - 5 000 рублей;

- за выдачу разрешения на проведение международного многоцентрового клинического исследования БМКП - 100 000 рублей;

- за выдачу разрешения на проведение пострегистрационного клинического исследования БМКП - 100 000 рублей.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
госпошлина
биомедицинские клеточные продукты
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22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
19.12 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
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