Определены лучшие рекламные ролики фармкомпаний

10 апреля подведены итоги всероссийского конкурса на лучший телевизионный рекламный ролик, который был организован в рамках VIII практической конференции «Стратегии продвижения фармацевтических товаров и брендов».

Конкурс проводился совместно компанией infor-media Russia и Международной фармацевтической премией «Зеленый крест».

Ролики демонстрировались на сайте конференции, и любой посетитель сайта мог проголосовать за ролик всего 1 раз. Финалисты конкурса определены по итогам этого онлайн-голосования. Победителей конкурса определили делегаты конференции «Стратегии продвижения фармацевтических товаров и брендов».

Победители конкурса:

1 место — компания «Космофарм», препарат «Глицин D3».

2 место — ФармФирма «Сотекс», препарат «Амелотекс» гель.

3 место — компания «Сэлвим», препарат «Галавит».