Определены лучшие рекламные ролики фармкомпаний

10 апреля подведены итоги всероссийского конкурса на лучший телевизионный рекламный ролик, который был организован в рамках VIII практической конференции «Стратегии продвижения фармацевтических товаров и брендов».
Конкурс проводился совместно компанией infor-media Russia и Международной фармацевтической премией «Зеленый крест».
Ролики демонстрировались на сайте конференции, и любой посетитель сайта мог проголосовать за ролик всего 1 раз. Финалисты конкурса определены по итогам этого онлайн-голосования. Победителей конкурса определили делегаты конференции «Стратегии продвижения фармацевтических товаров и брендов».
Победители конкурса:
1 место — компания «Космофарм», препарат «Глицин D3».
2 место — ФармФирма «Сотекс», препарат «Амелотекс» гель.
3 место — компания «Сэлвим», препарат «Галавит».