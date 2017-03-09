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ОНФ: в Волгограде заплатили 904 млн рублей за недостроенное здание научного центра инновационных лекарств

09.03.2017

Активисты Общероссийского народного фронта обнаружили, что в Волгограде Научный центр инновационных лекарственных средств стоимостью 904 млн рублей не сдан в срок, но при этом полностью оплачен. Эксперты проекта направят заказчику - Волгоградскому государственному медицинскому университету и в Минздрав России запрос с просьбой объяснить, на каком основании произведена стопроцентная оплата по контракту при неоконченных работах, сообщили в пресс-службе общественной организации.

Согласно ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» в Волгограде должен был появиться научный центр инновационных лекарственных средств с опытно-промышленным производством. Активисты Народного фронта обнаружили, что объект, который согласно контракту, должны были сдать в декабре 2016 года, не функционирует, хотя контракт оплачен в полном объеме. Кроме того, заказчик – Волгоградский государственный медицинский университет заключил ряд дополнительных контрактов, по которым сегодня ведутся работы.

«Пока объект достраивается, научное оборудование, предусмотренное программой, установлено и введено в эксплуатацию. Часть научного оборудования установлена на территории общежития университета и в одном из учебных корпусов и законсервирована. Контракты оплачены, но дополнительный перенос, монтаж и ввод в эксплуатацию всего оборудования по адресу научного центра не осуществлен», — рассказал активист проекта ОНФ «За честные закупки» Андрей Удахин.

«Фактически работы продолжаются, поэтому нам непонятно, на каком основании Волгоградский государственный медицинский университет произвел оплату до завершения строительства. Основанием для оплаты являются: справка о стоимости выполненных работ и затрат и двусторонний акт о приемке выполненных работ. В соответствии с условиями контракта объект должен был быть введен в эксплуатацию не позднее 31 декабря 2016 года. Поэтому мы направим запрос на имя заказчика с просьбой объяснить, почему при неоконченных работах прошла стопроцентная оплата по контракту», — отметила руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Анастасия Муталенко.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ОНФ
Фармвестник-ТВ
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
06.03 «У редакционного камина» с Искрой Рейч
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №7
Дипломированные курьеры
Current issue #7, 2017
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