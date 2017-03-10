«Омское лекарство» оштрафовано на 150 тыс. рублей за реализацию сосок с фенолом

7 марта Арбитражный суд Омской области частично удовлетворил требование ООО «Аптечная сеть «Омское лекарство» к Управлению Роспотребнадзора по Омской области об отмене штрафа в размере 300 тыс. рублей за реализацию продукции, не соответствующей требованиям пункта 2 статья ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. №797).

Как говорится в материалах суда, в октябре 2016 г. сотрудники Роспотребнадзора отобрали для лабораторных исследований образцы продукции, предназначенной для детей, в том числе, соски «Соска к бутылочке из натурального латекса размер 1 (для детей от 0 до 6 мес.), дата выпуска 15.11.2014, с маркировкой «Мой Малыш», изготовитель «Нюрнберг Гуми Бэбиартикел Гмбх Ко. КГ, Д-91166 Георгенсгмюнд», Германия; поставщик (уполномоченное изготовителем лицо и заявитель декларации), ООО «Торилен», СПБ, Вознесенский пр., 37.

По результатам лабораторных исследований, проведенных в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области», выяснилось, что эта продукция содержит фенол, тогда как это не допускается санитарными нормами.

Учитывая, что административный штраф в сумме 300 000 руб. не соответствует материальному положению аптечной сети, суд счел возможным снизить его размер в два раза - до 150 тыс. рублей.