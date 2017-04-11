 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
10.04 «7 дней за 7 минут» с Николаем Демидовым
07.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #5
07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Незабытый форт
Current issue #12, 2017
Приказали долго жить
Перерасчет
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
225

Ольга Лазаревич назначена министром здравоохранения Республики Карелия

11.04.2017
Фото: gov.karelia.ru

Указ о назначении Ольги Лазаревич министром здравоохранения республики подписал врио главы региона Артур Парфенчиков. Ерванд Хидишян, ранее возглавлявший министерство, освобожден от занимаемой должности

Профессиональная деятельность Ольги Лазаревич связана с Карелией. Она закончила медицинский факультет Петрозаводского государственного университета, работала участковым терапевтом в городской поликлинике №4, дежурным терапевтом Республиканской больницы.

После окончания клинической ординатуры Ольга Лазаревич 10 лет трудилась в качестве онколога-химиотерапевта Республиканского онкологического диспансера. В 2013 году стала заместителем главного врача онкодиспансера по медицинской части и главным внештатным онкологом Минздрава Карелии.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, в ходе личной встречи Артур Парфенчиков поставил перед новым министром здравоохранения несколько первоочередных задач – решение проблемы лекарственного обеспечения, завершение строительства перинатального центра, сохранение индикаторов республиканской системы здравоохранения на уровне общероссийских показателей.

Глава региона отметил, что большим успехом для Карелии стало ее включение в пилотный проект «Бережливая поликлиника», который реализуется по инициативе Минздрава России.

- Нас с вами ждет очень напряженная совместная работа. Задачи серьезные, времени на раскачку нет. Я считаю, что министр здравоохранения должен лично объехать все районы - и не один раз. Ведь многие проблемы носят организационный характер, они не связаны с финансированием. Мы должны навести порядок, - сказал Артур Парфенчиков.

- Я осознаю уровень ответственности, он огромен. Я осознаю объем работы, которая предстоит, но надеюсь с помощью новой команды, которую формирует Артур Парфенчиков, успешно справиться с поставленными задачами, - подчеркнула Ольга Лазаревич, комментируя свое назначение.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
16.02.2017 В Карелии возбуждено дело по признакам лекарственного картеля
07.02.2017 Ицхак Петербург назначен врио исполнительного директора Teva
13.12.2016 Марван Акар возглавит российское подразделение компании MSD
07.12.2016 Дебора Уотерхаус возглавит ViiV Healthcare
02.12.2016 Директором крупнейшей волгоградской аптечной сети назначен подполковник ФСБ в запасе
Метки
Республика Карелия
назначения/отставки
Фармвестник-ТВ
10.04 «7 дней за 7 минут» с Николаем Демидовым
07.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #5
07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Незабытый форт
Current issue #12, 2017
Приказали долго жить
Перерасчет
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Апрель 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
11.04 — 13.04 13-й Международный форум "MedSoft-2017"
10.04 — 13.04 XXIV Российский Национальный Конгресс «Человек и лекарство»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения