Ольга Лазаревич назначена министром здравоохранения Республики Карелия

Указ о назначении Ольги Лазаревич министром здравоохранения республики подписал врио главы региона Артур Парфенчиков. Ерванд Хидишян, ранее возглавлявший министерство, освобожден от занимаемой должности

Профессиональная деятельность Ольги Лазаревич связана с Карелией. Она закончила медицинский факультет Петрозаводского государственного университета, работала участковым терапевтом в городской поликлинике №4, дежурным терапевтом Республиканской больницы.

После окончания клинической ординатуры Ольга Лазаревич 10 лет трудилась в качестве онколога-химиотерапевта Республиканского онкологического диспансера. В 2013 году стала заместителем главного врача онкодиспансера по медицинской части и главным внештатным онкологом Минздрава Карелии.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, в ходе личной встречи Артур Парфенчиков поставил перед новым министром здравоохранения несколько первоочередных задач – решение проблемы лекарственного обеспечения, завершение строительства перинатального центра, сохранение индикаторов республиканской системы здравоохранения на уровне общероссийских показателей.

Глава региона отметил, что большим успехом для Карелии стало ее включение в пилотный проект «Бережливая поликлиника», который реализуется по инициативе Минздрава России.

- Нас с вами ждет очень напряженная совместная работа. Задачи серьезные, времени на раскачку нет. Я считаю, что министр здравоохранения должен лично объехать все районы - и не один раз. Ведь многие проблемы носят организационный характер, они не связаны с финансированием. Мы должны навести порядок, - сказал Артур Парфенчиков.

- Я осознаю уровень ответственности, он огромен. Я осознаю объем работы, которая предстоит, но надеюсь с помощью новой команды, которую формирует Артур Парфенчиков, успешно справиться с поставленными задачами, - подчеркнула Ольга Лазаревич, комментируя свое назначение.