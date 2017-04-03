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Ольга Колотилова уезжает в Новгород

03.04.2017

Директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Ольга Колотилова покидает должность. Пока это неофициальная информация. По сведениям «ФВ», она займет руководящую должность в правительстве Нижегородской области - заместителя губернатора.

Ольга Колотилова на должность директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации назначена в июле 2014 года. Предполагается, что департамент возглавит ее заместитель Алексей Алехин.

Ольга Колотилова родилась в Москве в 1963 году.

В 1985 году окончила Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина, химико-технологический факультет по специальности «радиационная химия». Присвоена квалификация: инженер-технолог.

В 2005 году прошла профессиональную переподготовку в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе «Правовое обеспечение рыночной экономики» (диплом с правом ведения нового вида профессиональной деятельности).

С 1992 года занимала руководящие должности в Министерствах здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации, промышленности, науки и технологий Российской Федерации, промышленности и энергетики Российской Федерации, промышленности и торговли Российской Федерации.

С января 2014 года исполняла обязанности директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли российской Федерации.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Минпромторг России
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23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
За державу не обидно
Current issue #10, 2017
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