Ольга Колотилова уезжает в Новгород

Директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Ольга Колотилова покидает должность. Пока это неофициальная информация. По сведениям «ФВ», она займет руководящую должность в правительстве Нижегородской области - заместителя губернатора.

Ольга Колотилова на должность директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации назначена в июле 2014 года. Предполагается, что департамент возглавит ее заместитель Алексей Алехин.

Ольга Колотилова родилась в Москве в 1963 году.

В 1985 году окончила Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина, химико-технологический факультет по специальности «радиационная химия». Присвоена квалификация: инженер-технолог.

В 2005 году прошла профессиональную переподготовку в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе «Правовое обеспечение рыночной экономики» (диплом с правом ведения нового вида профессиональной деятельности).

С 1992 года занимала руководящие должности в Министерствах здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации, промышленности, науки и технологий Российской Федерации, промышленности и энергетики Российской Федерации, промышленности и торговли Российской Федерации.

С января 2014 года исполняла обязанности директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли российской Федерации.