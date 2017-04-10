Ольга Колотилова будет курировать здравоохранение в Новгородской области

Бывший директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Ольга Колотилова сегодня, 10 апреля, вступила в должность заместителя губернатора Новгородской области. Она встретилась с местными СМИ и рассказала, что будет курировать социальную сферу, здравоохранение, образование и культуру, сообщает портал Novgorod.ru.

«Для того, чтобы принимать решения в какой-либо сфере, нужно сначала понимать, что с ней происходит. Поеду в районы по вопросам здравоохранения, буду разговаривать с врачами, пациентами, населением. Сейчас регион дает показатели ниже других, работы много», — сообщила Ольга Колотилова.

Вице-губернатор обратила внимание, что в 2016 г. в Новгородской области была провалена диспансеризация. В будущем Ольга Колотилова планирует сосредоточиться на этом, чтобы повысить выявляемость болезней на ранней стадии. Также будет решаться проблема с высокой смертностью в дорожно-транспортных происшествиях.

Ольга Колотилова возглавляла департамент в Минпромторге с января 2014 по март 2017 г.

Алексей Алехин также официально вступил в должность директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга.

Фото. vnnews.ru