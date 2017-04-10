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Ольга Колотилова будет курировать здравоохранение в Новгородской области

10.04.2017

Бывший директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Ольга Колотилова сегодня, 10 апреля, вступила в должность заместителя губернатора Новгородской области. Она встретилась с местными СМИ и рассказала, что будет курировать социальную сферу, здравоохранение, образование и культуру, сообщает портал Novgorod.ru.

«Для того, чтобы принимать решения в какой-либо сфере, нужно сначала понимать, что с ней происходит. Поеду в районы по вопросам здравоохранения, буду разговаривать с врачами, пациентами, населением. Сейчас регион дает показатели ниже других, работы много», — сообщила Ольга Колотилова.

Вице-губернатор обратила внимание, что в 2016 г. в Новгородской области была провалена диспансеризация. В будущем Ольга Колотилова планирует сосредоточиться на этом, чтобы повысить выявляемость болезней на ранней стадии. Также будет решаться проблема с высокой смертностью в дорожно-транспортных происшествиях.

Ольга Колотилова возглавляла департамент в Минпромторге с января 2014 по март 2017 г.

Алексей Алехин также официально вступил в должность директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга.

Фото. vnnews.ru

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Минпромторг
Персоны
Колотилова Ольга Николаевна
Директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Фармвестник-ТВ
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07.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #5
07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
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