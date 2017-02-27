OLEOS: новое имя известного бренда

В начале 2017 года на рынке эфирных и косметических масел появилось новое имя – масла OLEOS. Новая производственная компания «Олеос» была образована в результате разделения собственников группы компаний «Аспера», при этом почти весь трудовой коллектив перешел в «Олеос». Опираясь на богатый опыт в производстве и налаженным партнерским отношениям с поставщиками и покупателями, компания в короткие сроки запустила производство продукции под новой торговой маркой OLEOS. В настоящий момент продукция поступила в продажу и представлена на полках российских аптек.

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