Олег Салагай: в течение января Минздрав подготовит перечень спиртосодержащих препаратов, которые будут отпускаться только по рецепту

Минздрав России за январь подготовит перечень медицинских препаратов, которые будут отпускаться только по рецепту, сообщил директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.

Как сообщил представитель Минздрава журналистам, «перечень таких веществ должен быть подготовлен министерством здравоохранения в течение января во взаимодействии и с федеральными и с региональными органами».

Ранее вице-премьер Александр Хлопонин сообщил, что рецептурный отпуск спиртосодержащих препаратов может быть введен уже со второго квартала 2017 года.

«В первом квартале мы окончательно примем решение, все изменения внесем в нормативные акты. И я думаю, что будет отпускаться в аптеках по рецепту со второго квартала», - сказал вице-премьер журналистам 26 декабря.

21 декабря Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2017 г. подготовить и внести в законодательство изменения, предусматривающие ужесточение правил производства и оборота пищевой спиртосодержащей продукции, парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии и средств личной гигиены с объемной долей этилового спирта свыше 25%, включая введение лицензирования указанных видов деятельности. Кроме того, поручено ужесточить правила розничной торговли содержащими этиловый спирт лекарственными препаратами для медицинского и ветеринарного применения.