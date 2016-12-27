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Олег Салагай: в течение января Минздрав подготовит перечень спиртосодержащих препаратов, которые будут отпускаться только по рецепту

27.12.2016

Минздрав России за январь подготовит перечень медицинских препаратов, которые будут отпускаться только по рецепту, сообщил директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.

Как сообщил представитель Минздрава журналистам, «перечень таких веществ должен быть подготовлен министерством здравоохранения в течение января во взаимодействии и с федеральными и с региональными органами».

Ранее вице-премьер Александр Хлопонин сообщил, что рецептурный отпуск спиртосодержащих препаратов может быть введен уже со второго квартала 2017 года.

«В первом квартале мы окончательно примем решение, все изменения внесем в нормативные акты. И я думаю, что будет отпускаться в аптеках по рецепту со второго квартала», - сказал вице-премьер журналистам 26 декабря.

21 декабря Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2017 г. подготовить и внести в законодательство изменения, предусматривающие ужесточение правил производства и оборота пищевой спиртосодержащей продукции, парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии и средств личной гигиены с объемной долей этилового спирта свыше 25%, включая введение лицензирования указанных видов деятельности. Кроме того, поручено ужесточить правила розничной торговли содержащими этиловый спирт лекарственными препаратами для медицинского и ветеринарного применения.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
спиртосодержащие лекарственные средства
Персоны
Салагай Олег Олегович
Заместитель директора Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России – пресс-секретарь министерства
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19.12 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
19.12 ФармNEWS: «Алгоритм выбора пероральной терапии рассеянного склероза»
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Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
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