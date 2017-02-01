 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
30.01 «7 дней за 7 минут» с Борисом Липартелиани
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СЕЙЧАС В ЭФИРЕ
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
Под дичь водку не пьют
Больше чем производство
Current issue #3, 2017
Без дна
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
137

Одна из недооцененных регуляторами причин простоя медоборудования – неготовность помещений

01.02.2017

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина направила запрос в Минздрав с просьбой предоставить информацию о ходе реализации программы по модернизации здравоохранения в субъектах РФ за 2016 год в части расходования средств, приобретения и использования медицинского оборудования. Она заявила, что во многих региональных больницах дорогостоящее оборудование простаивает годами.

По данным Росздравнадзора, который ежегодно мониторит эту ситуацию, в конце 2015 года в российских ЛПУ простаивало 1055 единиц: это вдвое меньше, чем в 2014 году.

В свою очередь, эксперты отмечают, что проблема неэффективного использования медоборудования стоит сейчас не так остро, как 8-9 лет назад, однако говорить о том, что она исчезла, пока оснований нет.

В своем запросе Минздраву депутат Татьяна Соломатина назвала ряд причин, по которым простаивает дорогостоящее оборудование. Среди них – отсутствие расходных материалов и подготовленных кадров для работы.

«Сам факт депутатского запроса в комментариях не нуждается, поскольку наверняка имеет под собой основания, а вот существование проблемы простоев медицинского оборудования мы со своей стороны подтвердить можем», - сообщили «ФВ» в IMEDA.

Ассоциация выделяет несколько проблемных точек, среди них: недостаток навыков общения с высокотехнологичным оборудованием у медицинского персонала, сложности, с которыми сталкиваются медорганизации при закупках услуг по техническому обслуживанию и ремонту аппаратов. Отсутствие расходных материалов IMEDA не считает ключевой причиной простоев, но при этом указывает на существенную и недооцененную заказчиками и регуляторами проблему – неготовность помещений для установки закупленных медизделий.

«Нередко получается так: оборудование закуплено, но установить его должным образом нет возможности, потому что дополнительные средства на ремонт и надлежащую подготовку помещения ЛПУ выделены не были, поскольку эти деньги обычно идут по другому каналу финансирования», – сообщили в IMEDA.

По подсчетам ассоциации, простои отдельных видов оборудования по этой причине составляют до 30% от всего объема проданных компаниями-производителями единиц.

Подробнее читайте в ближайшем номере «ФВ».

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
06.12.2016 Минпромторг готов всесторонне поддерживать производителей медоборудования с высокой степенью визуализации
22.07.2016 Китайские производители медоборудования хотят работать на новоуральской ТОР
21.07.2016 Выставка медицинского оборудования, материалов и лекарственных препаратов «Здоровье. Крым – 2016»
16.05.2016 Литовская Medelkom собирается производить ультразвуковое оборудование в Санкт-Петербурге
19.06.2015 GE Healthcare объявила о локализации производства медоборудования в Подмосковье
Метки
медицинское оборудование
Добавить комментарий
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи
Фармвестник-ТВ
30.01 «7 дней за 7 минут» с Борисом Липартелиани
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
Под дичь водку не пьют
Больше чем производство
Current issue #3, 2017
Без дна
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Февраль 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 01 02 03 04 05
29.01 — 01.02 V Всероссийская фармацевтическая олимпиада
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения