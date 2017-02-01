Одна из недооцененных регуляторами причин простоя медоборудования – неготовность помещений

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина направила запрос в Минздрав с просьбой предоставить информацию о ходе реализации программы по модернизации здравоохранения в субъектах РФ за 2016 год в части расходования средств, приобретения и использования медицинского оборудования. Она заявила, что во многих региональных больницах дорогостоящее оборудование простаивает годами.

По данным Росздравнадзора, который ежегодно мониторит эту ситуацию, в конце 2015 года в российских ЛПУ простаивало 1055 единиц: это вдвое меньше, чем в 2014 году.

В свою очередь, эксперты отмечают, что проблема неэффективного использования медоборудования стоит сейчас не так остро, как 8-9 лет назад, однако говорить о том, что она исчезла, пока оснований нет.

В своем запросе Минздраву депутат Татьяна Соломатина назвала ряд причин, по которым простаивает дорогостоящее оборудование. Среди них – отсутствие расходных материалов и подготовленных кадров для работы.

«Сам факт депутатского запроса в комментариях не нуждается, поскольку наверняка имеет под собой основания, а вот существование проблемы простоев медицинского оборудования мы со своей стороны подтвердить можем», - сообщили «ФВ» в IMEDA.

Ассоциация выделяет несколько проблемных точек, среди них: недостаток навыков общения с высокотехнологичным оборудованием у медицинского персонала, сложности, с которыми сталкиваются медорганизации при закупках услуг по техническому обслуживанию и ремонту аппаратов. Отсутствие расходных материалов IMEDA не считает ключевой причиной простоев, но при этом указывает на существенную и недооцененную заказчиками и регуляторами проблему – неготовность помещений для установки закупленных медизделий.

«Нередко получается так: оборудование закуплено, но установить его должным образом нет возможности, потому что дополнительные средства на ремонт и надлежащую подготовку помещения ЛПУ выделены не были, поскольку эти деньги обычно идут по другому каналу финансирования», – сообщили в IMEDA.

По подсчетам ассоциации, простои отдельных видов оборудования по этой причине составляют до 30% от всего объема проданных компаниями-производителями единиц.

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