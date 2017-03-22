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22

Обновлен международный стандарт по клиническим исследованиям

22.03.2017

К июню 2017 года все страны-участницы международного совета по гармонизации должны начать применять на практике обновленную версию ICH E6 GCP.

Фото: Олег Кирюшкин

Впервые за последние 20 лет претерпел изменения «золотой стандарт» проведения клинических исследований. Как отмечают эксперты, документ пересмотрен с учетом современных тенденций в сфере клинических исследований (КИ). Никаких революционных идей в нем не появилось, но основная идея «золотого стандарта» стала прослеживаться более четко.

«Внесенные дополнения не изменяют суть старой версии. Изменения носят не революционный, а, скорее, эволюционный характер. В нем появились новые определения, которые сейчас активно используются в сфере клинических исследований», - подчеркивает исполнительный директор АОКИ Светлана Завидова.

Обновленная версия ICH E6 GCP учитывает последние новинки в области технологий и в управленческих процессах. По словам Светланы Завидовой, важным нововведением является понятие сертифицированной копии, кроме того, в документе появились определения мониторингового плана и валидации компьютеризованных систем. Дополнены нормы, касающиеся ответственности исследователей. Включен новый подраздел по менеджменту качества с использованием риск-ориентированного подхода, инструмента, который в последнее время активно развивается во всех сферах экономики.

«Глобальные компании, которые проводят клинические исследования в России, на данный момент пересматривают стандартные операционные процедуры по ведению документации. Но это не должно пугать бизнес: обновленный стандарт никак не влияет, и не повлияет на количество проведения КИ в России», - подчеркивает эксперт.

На фото: Светлана Завидова.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
клинические исследования
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13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
Клеточная эфемерность
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