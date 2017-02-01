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Лента · В России
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Объявлены победители V Всероссийской студенческой фармацевтической олимпиады

01.02.2017

31 января в Государственном гуманитарно-технологическом университете города Орехово-Зуево названы победители Пятой Всероссийской студенческой фармолимпиады. В номинации «Фармация» больше всего баллов набрала команда фармфакультета МГУ им. М.В. Ломоносова, а в номинации «Фармацевтическая технология» первое место заняли студенты Санкт-Петербургской государственной химфармакадемии.

Вторые места заняли команды Пермской государственной фармакадемии и Московского института тонких химических технологий, бронзу получили студенты Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета и Курского госмедуниверситета.

Победители награждены медалями и ценными призами от организаторов, спонсоров и информационных партнеров мероприятия. Кроме того, победа в ВСФО – это большое преимущество для дальнейшего профессионального развития.

В рамках образовательной программы студенты также посетили мастер-классы партнеров мероприятия, посвященные вопросам клинических исследований, фармакоэкономики и другим тонкостям работы в фармацевтической отрасли.

На торжественной церемонии закрытия зам. министра образования Московской области Юрий Картушин передал флаг ВСФО Ларисе Санинской, зам. министра здравоохранения Нижегородской области, где пройдет следующая олимпиада.

ВСФО – образовательный проект Ассоциации Российских фармацевтических производителей (АРФП), проходит раз в 2 года.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
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25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
Под дичь водку не пьют
Больше чем производство
Current issue #3, 2017
Без дна
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