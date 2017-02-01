Объявлены победители V Всероссийской студенческой фармацевтической олимпиады

31 января в Государственном гуманитарно-технологическом университете города Орехово-Зуево названы победители Пятой Всероссийской студенческой фармолимпиады. В номинации «Фармация» больше всего баллов набрала команда фармфакультета МГУ им. М.В. Ломоносова, а в номинации «Фармацевтическая технология» первое место заняли студенты Санкт-Петербургской государственной химфармакадемии.

Вторые места заняли команды Пермской государственной фармакадемии и Московского института тонких химических технологий, бронзу получили студенты Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета и Курского госмедуниверситета.

Победители награждены медалями и ценными призами от организаторов, спонсоров и информационных партнеров мероприятия. Кроме того, победа в ВСФО – это большое преимущество для дальнейшего профессионального развития.

В рамках образовательной программы студенты также посетили мастер-классы партнеров мероприятия, посвященные вопросам клинических исследований, фармакоэкономики и другим тонкостям работы в фармацевтической отрасли.

На торжественной церемонии закрытия зам. министра образования Московской области Юрий Картушин передал флаг ВСФО Ларисе Санинской, зам. министра здравоохранения Нижегородской области, где пройдет следующая олимпиада.

ВСФО – образовательный проект Ассоциации Российских фармацевтических производителей (АРФП), проходит раз в 2 года.