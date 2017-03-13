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Объем экспорта фармацевтической продукции на Украину через таможни ЮТУ за год вырос вдвое

13.03.2017

Всего через таможни Юга России в 2016 году было перемещено свыше 4,4 тысячи тонн лекарств и медизделий общей стоимостью порядка 53,3 млн долларов США. В 2015 году эта цифра составляла 2,1 и 36 млн долларов соответственно.

Согласно статистике, больше всего в стоимостном выражении – почти в 30 раз - за год вырос сегмент под кодом ТН ВЭД 3003. К нему относятся лекарственные средства, состоящие из смеси двух или более компонентов, для использования в терапевтических или профилактических целях, но не расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в упаковки для розничной продажи. В 5 раз увеличился объем экспорта под кодом 3006 (стерильные материалы для наложения швов и стерильные адгезивные ткани для хирургического закрытия ран, гемостатики и т.п.).

- Структура декларации на товары не позволяет отследить, в какой регион страны-контрагента они направлены, - говорит и.о. начальника Южного таможенного управления Андрей Попов.

Примечательно, что и с территории Украины в Россию через южные таможни импортировано значительно больше фармпродукции. Речь идет о коде 3005, который объединяет вату, марлю, бинты и лейкопластыри. В 2015 году было ввезено 70 тонн, а в 2016-м – 122,99 (в стоимостном выражении 269 тыс. долларов против 623 тыс. долларов).

Фото автора.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Южный и Северо-Кавказский федеральные округа
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09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
СВЕЖИЙ НОМЕР
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