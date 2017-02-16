Обязательные протоколы лечения предотвратят нерациональное использование регионами дорогостоящих лекарств

Лечение больных ВИЧ должно оставаться под контролем федерального центра до тех пор, пока в стране не начнет действовать обязательное применение протоколов лечения, заявил 16 февраля на пресс-конференции в Москве председатель Комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов.

«Почему государство пошло на централизацию закупок противовирусных препаратов для ВИЧ-инфицированных? Потому, что оказалось, что при закупках препаратов в разных регионах цены отличались в 17 раз, - отметил парламентарий. - Просто в законодательном пространстве предусмотрено разделение полномочий, и, когда субъект сам определяет свою политику, возможны такие нарушения. Сократив финансирование лекарственного обеспечения, Минздрав взял это на себя, и на эти меньшие деньги он купит все необходимые препараты. Но все это произойдет только в апреле, а до этого времени регионы сами должны были закрыть этот вопрос».

Но разница закупочных цен – не единственная проблема в обеспечении больных дорогостоящими препаратами: «Аудит Минздрава показал, что в ряде регионов (не единичных) терапию ВИЧ-инфицированных больных начинали не с базовой терапии, а с препаратов резерва, которые дороже в 20 раз. Препараты резерва отрезают пути отхода: мы уже не сможем вернуться к препаратам первой и второй линий, а можно было бы десятилетия прожить на базовой терапии и только потом прийти к резерву!» - разъяснил Дмитрий Морозов.

По мнению врача и депутата, необходимо методологическое сопровождение лечения, которое вводит законопроект об обязательном применении протоколов лечении, разработанных на основе клинических рекомендаций.

«Мы живем в едином правовом пространстве, и каждый гражданин имеет право лечиться в соответствии с определенным стандартом», – считает он.

В то же время Д. Морозов отметил, что система контроля должна быть гибкой, и там, где региональные власти справляются с лечением больных, оно может оставаться в их зоне ответственности. Но по ряду заболеваний федеральный контроль необходим. Депутат не уверен, что полного баланса в разделении полномочий в области здравоохранения между центром и регионами удастся достичь в ближайшие пять лет.