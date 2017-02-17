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Обанкротившуюся астраханскую фармфабрику хотят приватизировать

17.02.2017

ОАО «Фармацевтическая фабрика» включено в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2017-2019 гг., утвержденный Правительством РФ. На продажу планируется выставить 100% акций, принадлежащих государству. Разговоры о возможной приватизации фармацевтической фабрики в Астрахани начались 5-6 лет назад, однако никакой ясности на этот счет не было по сию пору. В то время этот актив еще мог привлечь частного инвестора, хотя и требовал существенных вложений в модернизацию производства и строительство новых корпусов. Сейчас трудно представить, что кого-то заинтересует этот пакет акций. Астраханская фармацевтическая фабрика создана в конце 1969 года, и практически все объекты недвижимости на ее балансе датируются тем же периодом. В хорошие годы она выпускала 180 наименований лекарственных средств и имела собственную аптечную сеть, оптику, однако к 2012 году ассортимент сократился до 25 позиций. Это было вызвано ужесточением законодательства, в частности, исключением из реестра тех лекарственных растений, которые фабрика пакетировала согласно требованиям Государственной фармакопеи.

Напомним, что решением Арбитражного суда Астраханской области от 02.09.2015 г. предприятие признано банкротом. К 31 августа 2016 года мероприятия по оценке имущества и его реализации завершены не были, в связи с чем срок конкурсного производства был продлен до 2 марта
2017 года.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
приватизация
банкротство
ОАО «Фармацевтическая фабрика» (Астрахань)
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13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
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