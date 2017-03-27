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Лента · В России
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Об эффективности вакцинации пациентов с иммунными заболеваниями рассказали на симпозиуме в Москве

27.03.2017

В Москве в рамках XIV международного конгресса «Современные проблемы иммунологии, аллергологии и иммунофармакологии» РААКИ при поддержке «Нацимбио» прошел симпозиум, посвященный вакцинации пациентов с иммунными заболеваниями. Ведущие эксперты иммунологии и аллергологии М.П. Костинов, А.А. Тарасова и А.П. Черданцев рассказали, что вопреки сложившемуся стереотипу о сложностях и высоких рисках иммунизации таких больных, делать им прививки не только можно, но и необходимо, учитывая при этом индивидуальные особенности, подбирая свой определенный режим вакцинации и оптимальные методики подготовки.

Медицинский директор «Национальной иммунобиологической компании», основного поставщика вакцин в рамках Национального календаря профилактических прививок, Александр Власов подчеркнул: «Нацимбио тесно работает с РААКИ для достижения общей цели – популяризации и просвещения населения о пользе вакцинации. В последнее время в России появилась тревожная тенденция отказа матерей от прививок, а также необоснованных медотводов врачей на фоне желания избежать личной ответственности за возможные поствакцинальные осложнения. Для решения проблемы необходимо работать со всеми аудиториями – и с родителями, и, в первую очередь, с медработниками».

Михаил Костинов, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И. И. Мечникова представил доклад о проблемах вакцинации детей с аллергопатологией. «Аллергические заболевания являются скорее показанием к вакцинации, чем противопоказанием, поскольку у этих пациентов инфекции протекают особенно остро, – подчеркнул эксперт. – Врач должен ставить вопрос не о допустимости прививок, а о выборе оптимального времени их проведения и необходимости лекарственной защиты».

Доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской поликлинической педиатрии Нижегородской государственной медицинской академии, врач высшей квалификационной категории по специальности «аллергология и иммунология» Алла Тарасова в своем докладе, посвященном вопросам эффективности вакцинации пациентов с аутоиммунными заболеваниями, отметила, что заболеваемость инфекционными болезнями в этой группе в два раза выше, чем в целом по популяции. Она указала: «Важность защиты больных аутоиммунными заболеваниями от инфекционных болезней не вызывает сомнения. Однако при проведении профилактических мероприятий нужно учитывать тип вакцины, состояние реципиента и применяемой терапии. Многочисленные исследования подтверждают – вне периода обострения самыми безопасными являются вакцины для профилактики гриппа и пневмококковой инфекции».

В завершении симпозиума доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии Ульяновского государственного университета Александр Черданцев осветил причины роста заболеваемости коклюшем и рассказал об эффективных профилактических мерах в борьбе с ним. Александр Черданцев отметил, что в НПО «Микроген» завершается клиническое исследование пятивалентной комбинированной вакцины с бесклеточным коклюшным компонентом АКДС–Геп B+Hib, которая в отличие от зарегистрированных в России зарубежных вакцин, содержит в своем составе в 2 раза меньше столбнячного и в 1,25-1,5 раза меньше дифтерийного антигенов, сохраняя при этом иммунологическую активность.

В своих выступлениях спикеры осветили хорошо зарекомендовавшие себя в России вакцины производства НПО «Микроген» для профилактики клещевого энцефалита («ЭнцеВир», «ЭнцеВир НЕО»), дифтерии, столбняка и коклюша (АКДС), гриппа («Совигрипп») для детского и взрослого населения и др..

XIV международный конгресс РААКИ «Современные проблемы иммунологии, аллергологии и иммунофармакологии» прошел с 22 по 24 марта. Организаторы конгресса – ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, Российская Ассоциация Аллергологов и Клинических иммунологов (РААКИ), Региональная общественная организация поддержки развития медицинских технологий и стандартов качества медицинской помощи (РОО «МедПрофСтандарт»). На конгрессе обсуждались приоритетные направления в иммунологии и аллергологии, актуальные вопросы диагностики и лечения иммунопатологий и аллергических заболеваний, совершенствования аллергологической и иммунологической помощи населению и другие вопросы.

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Метки
ОАО «Национальная иммунобиологическая компания»
Холдинговая компания «Нацимбио»
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20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
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Март №9
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