ОАО «Марбиофарм» лицензировано на соответствие стандарту GMP

ОАО «Марбиофарм» (является производственным предприятием группы компаний «БИОТЭК») лицензировано на соответствие стандарту GMP Минпромторгом России.

С 2009 года на ОАО «Марбиофарм» осуществлялся инвестиционный проект по реконструкции и модернизации предприятия с учетом требований международных стандартов GMP. Стоимость инвестиционного проекта составила более 350 млн рублей.

В рамках инвестиционного проекта полностью реконструированы производства твердых лекарственных форм, жидких лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций. Появился участок по производству желатиновых капсул. Модернизирована центральная заводская лаборатория. Построены склады для хранения сырья и готовой продукции.

Борис Шпигель, председатель Совета директоров ГК «БИОТЭК»: «Инвестиционный проект на ОАО «Марбиофарм» открывает широкие возможности для разработки и производства новых препаратов, а также возможности для зарубежных производителей локализовать на предприятии производство современных препаратов в рамках программы импортозамещения. В настоящее время на различных стадиях разработки и регистрации находится более 30 препаратов. Инновационное оборудование позволит увеличить к 2018 году объемы производства на 50% и создать большую доступность качественных лекарственных препаратов как для населения, так и для госпитального сегмента. Группа компаний «БИОТЭК» рассматривает ряд проектов по расширению имеющейся номенклатуры продукции, а также открытию новых производственных площадок на базе ОАО «Марбиофарм».

В настоящее время ОАО «Марбиофарм» выпускает более 70 наименований препаратов различных фармакотерапевтических групп – лекарств, субстанций, пищевых и биологически активных добавок в форме таблеток, драже, порошков, капсул, настоек, растворов, сиропов.

Около 30% из них входят в Перечень ЖНВЛП. Продукция ОАО «Марбиофарм» поставляется во все регионы России, страны СНГ и Балтии.

В Госреестр РФ включены 22 активные фармацевтические субстанции производства ОАО «Марбиофарм».