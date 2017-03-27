О перспективах реализации инвестиционных проектов АО «Фармасинтез» в Иркутской области

22 марта в правительстве Иркутской области состоялась рабочая встреча о перспективах реализации инвестиционных проектов на территории области с участием полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и губернатора региона Сергея Левченко. От бизнес-сообщества региона на встрече присутствовал генеральный директор АО «Фармасинтез» Александр Кейко. В ходе обсуждения инвестиционные планы компании «Фармасинтез» на территории Иркутской области получили одобрение. Согласованы совместные шаги в поддержку развития отечественных фармацевтических производств, в том числе в Прибайкалье.

Сергей Левченко сообщил на совещании, что в настоящий момент ведутся переговоры по участию в ТОСЭР с компанией «Фармасинтез».

- Эта компания давно работает в регионе, в скором времени открывается новый завод в Братске. Мы заинтересованы в том, чтобы предприятие «Фармасинтеза» появилось в Усолье-Сибирском, это позволит создать большое количество рабочих мест. Отмечу, что предприятие выпускает продукцию в рамках импортозамещения, - сказал губернатор.