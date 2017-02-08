«НПО Петровакс Фарм» может получить от ФРП займ на сумму 300 млн рублей

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил первые в 2017 году проекты.

Займы получат два предприятия. Одно из них – ООО «НПО Петровакс Фарм» – разместит в селе Покров Подольского района Московской области производство фармсубстанций и готовых лекарств, применяемых в иммунологии, гинекологии, урологии, хирургии и педиатрии.

С помощью займа Фонда компания планирует расширить производственные мощности фармпредприятия, чтобы увеличить объем производства лекарственных субстанций и готовых лекарственных форм (таблетки и суппозитории) оригинальных препаратов, применяемых в актуальных областях медицины.

Реализация проекта позволит компании к 2019 году увеличить производство фармсубстанций в 2,5 раза, таблеток в 7 раз, суппозиториев в 4 раза.

Стоимость проекта 907 млн рублей, из которых 300 млн руб. могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.