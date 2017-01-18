 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
СЕЙЧАС В ЭФИРЕ
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Технологии государственной важности
Current issue #1, 2017
2017
Авансы и долги
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
197

Новый порядок работы кассовой техники может осложнить запуск пилотного проекта по маркировке лекарств

18.01.2017

Национальная фармацевтическая палата подготовила обращение в Росздравнадзор о необходимости проверить сопряженность двух автоматизированных систем: новых моделей онлайн-касс, на которые бизнес должен перейти в течение 2017 года, и оборудования, которое будет сканировать упаковку лекарств. Об этом «ФВ» рассказал исполнительный директор ААУ «СоюзФарма» Дмитрий Целоусов.

Напомним, что, согласно ФЗ № 290 «О внесении изменений в ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники» и ФЗ № 54 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», добровольный переход на новый порядок использования ККТ стартовал в июле 2016 года. С 1 июля 2017 года старый порядок прекращает свое существование. С 1 февраля 2017 года регистрировать и перерегистрировать в ФНС можно будет только кассы нового образца. Наконец, с 1 июля 2018 года на новый порядок будут обязаны перейти и те предприниматели, которые были освобождены от обязательств применять ККТ (лица, применяющие патент, ЕНВД, владельцы торговых аппаратов).

Главное новшество – сами кассовые аппараты, которые должны иметь фискальный накопитель. С его помощью все сведения о покупках будут передаваться операторам фискальных данных, которые в свою очередь обеспечат передачу информации в налоговый орган в режиме онлайн.

«Необходимо, чтобы новое оборудование и программное обеспечение, установленное в аптечной организации, также позволяло отсканировать упаковку и корректно передать информацию по месту назначения. Информацию о вероятных сложностях в сканировании, в универсальности оборудования и программного обеспечения необходимо уже сейчас довести до всех участников данного проекта», - подчеркнул Дмитрий Целоусов.

Подробнее читайте в ближайшем номере «ФВ».

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
10.01.2017 Утверждены Правила надлежащей аптечной практики
08.12.2016 Эксперт: снижение цен не приведет новых покупателей в аптеки
06.12.2016 Эксперты: аптек в России вдвое меньше, чем думают в Минздраве
30.11.2016 ОНФ: обеспеченность аптек жизненно важными лекарствами улучшилась
16.11.2016 Мэрия Рязани предложила снизить в два раз коэффициент базовой доходности для производственных аптек
Метки
аптеки
оборудование
Персоны
Целоусов Дмитрий
Исполнительный директор Ассоциации аптечных организаций «СоюзФарма»
Добавить комментарий
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи
Фармвестник-ТВ
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Технологии государственной важности
Current issue #1, 2017
2017
Авансы и долги
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения