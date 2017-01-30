Новосибирский фармзавод банкротит налоговая служба

26 января арбитражный суд Новосибирской области принял заявление от Инспекции Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Новосибирска о признании банкротом фармацевтического предприятия «АБОЛмед». А ведь еще на прошлой неделе власти прочили ему вторую жизнь. Вице-губернатор Сергей Семка рассказал, что владельцы завода – ООО «Пребенд» – планируют запустить производство после двух лет простоя. Ранее компания выпускала антибиотики в различных формах.

«В первом квартале производство возобновится. В конце прошлого года с инициативой о возрождении предприятия выступила московская компания «Пребенд», которая стала новым акционером предприятия», – сообщил Сергей Семка.

На самом деле ООО «Пребенд» было открыто в 2007 году в форме выделения из ООО «АБОЛмед», говорится в судебных материалах. Компании перешла вся недвижимость завода, который с этого момента арендовал ее.

В октябре 2016 года налоговики уже взыскали через суд 11,6 млн рублей у «Пребенда», и более того, добились признания ООО «Пребенд» зависимым лицом ООО «АБОЛмед». По словам представителя налоговой службы, «АБОЛмед» «с целью уклонения от исполнения обязанности по уплате налогов, пени и штрафов за счет имущества, передал имущество взаимозависимому лицу – «Пребенду», при этом большая часть имущества продолжала использоваться «АБОЛмед» в своей деятельности». Компании связывает один учредитель – Илиана Панайотова.



Судебные тяжбы «АБОЛмеда» и ИФНС длятся уже не один год. В 2014-м ведомство выявило в ходе выездной проверки неуплаченные налоги в размере 228 млн рублей. Снизить налогооблагаемую базу компании, по мнению налоговой службы, удалось за счет привлечения индивидуальных предпринимателей, а также «фирм-однодневок». После ходатайств и взаимозачетов сумма претензий была снижена до 128 млн рублей, но и она осталась невыплаченной. Основанием послужило «отсутствие у ООО «АБОЛмед» денежных средств и имущества, отмечают в ИФНС.