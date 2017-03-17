 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
Клеточная эфемерность
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
64

«НоваМедика» уже начала продавать препараты Pfizer

17.03.2017
Фото: Игорь Чунусов

Проект локализации производства препаратов Pfizer стартовал. «НоваМедика» 14 марта завершила сделку по приобретению земли в Калужской области. Параллельно со строительством российский производитель начал дистрибуцию первых пяти препаратов Pfizer. Об этом на встрече с журналистами 16 марта рассказал управляющий директор компании Александр Кузин.

Засучили рукава

Теперь после оформления земли в течение лета к участку будут подведены коммуникации, а также закончены другие виды работ нулевого цикла строительства. Параллельно с этим идет создание концептуального дизайна завода, который делает известная мировая компания M+W. Осенью 2017 г. начнется проектирование.

«Мы планируем, что первые коммерческие партии будут выпускать в 2021 году», – говорит Александр Кузин.

Он рассказал, что построенный завод будет собственностью «НоваМедики» и Pfizer не будет акционером российской компании. При этом американский фармгигант примет финансовое участие в строительстве, однако, какую именно часть он оплатит, не раскрывается. Известно, что общая сумма инвестиций в завод составит 100 млн долл. США.

Кроме того «НоваМедика» сейчас готовится к заключению специнвестконтракта, в рамках которого в том числе будут производиться и препараты Pfizer. По словам А. Кузина, уже начат процесс оформления регистрационных удостоверений на передаваемые Pfizer препараты на «НоваМедику».

Что в портфеле

«Более того коммерциализация первых пяти препаратов уже началась, – добавляет вице-президент по коммерции и продажам «НоваМедики» Евгения Ламина. – И это не первый наш опыт работы с Pfizer. В 2015 г. мы начали дистрибуцию двух противоглаукомных препаратов этой компании. Сначала договор был заключен на год, а теперь продлен на пять лет».

Впрочем, как отмечает Александр Кузин, эти два препарата в портфель передаваемых на локализацию лекарств пока не входят. По его словам, завод к Калуге будет производить стерильные растворы. Препараты Pfizer займут значительную часть мощностей, но не все. «В основном это госпитальные дженерики, которые ранее входили в портфель Hospira, которую Pfizer приобрела не так давно», – поясняет он.

Партнерское разнообразие

В рамках соглашения Pfizer будет получать отчисления от реализации ее препаратов.

«Им эта сделка финансово выгодна», – говорит А. Кузин. Стоит отметить, что это не первый проект по локализации продуктов Pfizer. В 2016 г. завершен проект локализации производства полного цикла пневмококковой конъюгированной 13-валентной вакцины с «НПО Петровакс Фарм», начатый в 2011 г. Еще три препарат американской компании локализуется в Санкт-Петербурге на мощностях НТФФ «Полисан».

В свою очередь «НоваМедика» также готова сотрудничать и с другими производителями, а также развивать собственный портфель.

«Мы идет в так называемом направлении smart innovation. Это улучшенные дженерики, которые представляют собой либо комбинированные препараты, либо лекарства с разной динамикой высвобождения действующего вещества, либо более удобные в применении – один раз в день вместо четырех», – поясняет он.

Кстати, именно для собственных разработок «НоваМедика» построила технологический центр в московском «Технополисе», где расположились R&D-лаборатории и цех для производства опытных партий. Лицензию на производство «НоваМедика» получит в текущем году. Общие инвестиции в закупку оборудования составили около 15 млн долл. США.

На фото: Александр Кузин.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
16.03.2017 Pfizer вывела на рынок Великобритании антибиотик Zavicefta
01.03.2017 Avelumab получил очередной статус приоритетного рассмотрения FDA
01.03.2017 Студенты СПХФА пройдут стажировку в США по программе Pfizer «Больше, чем образование»
21.02.2017 Препарат Lyrica в виде таблеток для рассасывания одобрен в Японии
17.02.2017 Райхана Шангареева назначена вице-президентом по производству компании «НоваМедика»
Метки
Pfizer
ООО «НоваМедика»
Персоны
Кузин Александр
Управляющий директор «РМИ Партнерс»
Фармвестник-ТВ
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
Клеточная эфемерность
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Март 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения