«НоваМедика» уже начала продавать препараты Pfizer

Проект локализации производства препаратов Pfizer стартовал. «НоваМедика» 14 марта завершила сделку по приобретению земли в Калужской области. Параллельно со строительством российский производитель начал дистрибуцию первых пяти препаратов Pfizer. Об этом на встрече с журналистами 16 марта рассказал управляющий директор компании Александр Кузин.

Засучили рукава

Теперь после оформления земли в течение лета к участку будут подведены коммуникации, а также закончены другие виды работ нулевого цикла строительства. Параллельно с этим идет создание концептуального дизайна завода, который делает известная мировая компания M+W. Осенью 2017 г. начнется проектирование.

«Мы планируем, что первые коммерческие партии будут выпускать в 2021 году», – говорит Александр Кузин.

Он рассказал, что построенный завод будет собственностью «НоваМедики» и Pfizer не будет акционером российской компании. При этом американский фармгигант примет финансовое участие в строительстве, однако, какую именно часть он оплатит, не раскрывается. Известно, что общая сумма инвестиций в завод составит 100 млн долл. США.

Кроме того «НоваМедика» сейчас готовится к заключению специнвестконтракта, в рамках которого в том числе будут производиться и препараты Pfizer. По словам А. Кузина, уже начат процесс оформления регистрационных удостоверений на передаваемые Pfizer препараты на «НоваМедику».

Что в портфеле

«Более того коммерциализация первых пяти препаратов уже началась, – добавляет вице-президент по коммерции и продажам «НоваМедики» Евгения Ламина. – И это не первый наш опыт работы с Pfizer. В 2015 г. мы начали дистрибуцию двух противоглаукомных препаратов этой компании. Сначала договор был заключен на год, а теперь продлен на пять лет».

Впрочем, как отмечает Александр Кузин, эти два препарата в портфель передаваемых на локализацию лекарств пока не входят. По его словам, завод к Калуге будет производить стерильные растворы. Препараты Pfizer займут значительную часть мощностей, но не все. «В основном это госпитальные дженерики, которые ранее входили в портфель Hospira, которую Pfizer приобрела не так давно», – поясняет он.

Партнерское разнообразие

В рамках соглашения Pfizer будет получать отчисления от реализации ее препаратов.

«Им эта сделка финансово выгодна», – говорит А. Кузин. Стоит отметить, что это не первый проект по локализации продуктов Pfizer. В 2016 г. завершен проект локализации производства полного цикла пневмококковой конъюгированной 13-валентной вакцины с «НПО Петровакс Фарм», начатый в 2011 г. Еще три препарат американской компании локализуется в Санкт-Петербурге на мощностях НТФФ «Полисан».

В свою очередь «НоваМедика» также готова сотрудничать и с другими производителями, а также развивать собственный портфель.

«Мы идет в так называемом направлении smart innovation. Это улучшенные дженерики, которые представляют собой либо комбинированные препараты, либо лекарства с разной динамикой высвобождения действующего вещества, либо более удобные в применении – один раз в день вместо четырех», – поясняет он.

Кстати, именно для собственных разработок «НоваМедика» построила технологический центр в московском «Технополисе», где расположились R&D-лаборатории и цех для производства опытных партий. Лицензию на производство «НоваМедика» получит в текущем году. Общие инвестиции в закупку оборудования составили около 15 млн долл. США.

На фото: Александр Кузин.