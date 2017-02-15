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Новая контрольно-кассовая техника не адаптирована под проект о маркировке лекарств

15.02.2017

У бизнеса могут возникнуть проблемы с переходом на новые кассовые аппараты, согласно поправкам к 54-ФЗ. Об этом заявил сегодня директор по развитию бизнеса компании «Первый ОФД» (АО «ЭСК») Максим Ларькин в ходе аптечного саммита.

Один из рисков связан с неготовностью производителей кассовой техники выпустить необходимый объем новых аппаратов.

«Да, очереди существуют, поэтому мы призываем готовиться заранее», – пояснил Максим Ларькин.
По оценкам генерального директора аптечной сети «Ригла» Александра Филиппова, переход на новые кассовые аппараты его компании обойдется в 60-80 миллионов рублей, при этом уверенности в том, что через пару лет технику не придется вновь модернизировать, нет. «Программное обеспечение сырое», - пояснил он.
Отвечая на вопрос, коррелируется ли новая техника с проектом по маркировке лекарств, Максим Ларькин отчасти подтвердил опасения бизнеса о возможной повторной модернизации техники. «Сейчас не коррелируется, к сожалению», – заявил он.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
маркировка
лекарственные препараты
Персоны
Филиппов Александр Павлович
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06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
Звезды фармацевтического рынка
Больше, чем реабилитация
Current issue #5, 2017
Слушаю! 62-я!
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