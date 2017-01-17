Новая форма Глицина D3 появилась на рынке России

Компания ООО «Космофарм» получила свидетельство о регистрации новой биологически активной добавки к пище Глицин D3, содержащей комбинацию аминокислоты глицин и природного холикальцеферола (витамина D3). Указанные компоненты необходимы при повышенных умственных и психоэмоциональных нагрузках, частых и длительных стрессах, свойственных современному ритму жизни.

Основным преимуществом нового продукта является то, что усиленная формула Глицина D3 выпускается в форме удобных для применения быстрорастворимых шипучих таблеток, каждая из которых содержит суточную дозу глицина 600 мг и витамина D3 400мг. и удобным приемом, всего 1 таблетка в день. Обогащение пищи этими биологически активными веществами дает возможность повысить адаптивные функции организма, устойчивость к умственным нагрузкам, улучшить концентрацию внимания и память.

Разработчики Глицина D3 уверены, что новое средство будет востребовано российскими покупателями. Реализация продукта будет осуществляться через аптечные учреждения.