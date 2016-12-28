Номенклатура специальностей специалистов с высшим фармобразованием пополнилась направлением «фармация»

Минюст России 26 декабря зарегистрировал приказ Минздрава России № 771н от 11.10.2016 г. «О внесении изменений в номенклатуру специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование, утвержденную приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 октября 2015 г. № 700н».

Приказом вносятся в номенклатуру следующие специальности: лечебное дело, медико-профилактическое дело, сестринское дело, медицинская биохимия, медицинская биофизика, медицинская кибернетика, фармация.

Отметим, что в соответствии с приказом Минздрава России №700 от 07.10.2015 г., номенклатура включала следующие специальности специалистов с высшим фармобразованием: управление и экономика фармации, фармацевтическая технология и фармацевтическая химия и фармакогнозия.