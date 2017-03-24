Нижегородская аптечная сеть уходит из магазинов X5 Retail Group

X5 Retail Group не стала продлять договор аренды с Нижегородской аптечной сетью. Эту информацию «ФВ» подтвердил генеральный директор фармкомпании Юрий Гайсинский. В X5 на запрос не ответили.

По словам Юрия Гайсинского, с конца 2016 и в 2017 г. сеть потеряет 40 точек. Арендодатель ситуацию не комментирует. В то же время известно, что в сентябре 2016 г. X5 Retail Group заключила партнерское соглашение с акционерами «СИА Интернейшнл» о размещении аптек «Мега Фарм» в магазинах продуктового ретейлера.

«Хочу отметить, что договор с аптечной сетью из-за нас никто не расторгал. Аптеки

«А-Мега» и «Да Здоров» открываются на площадках, где заканчиваются сроки договоров аренды с предыдущими арендаторами. В планах «Мега Фарм» до конца года запустить в Нижнем Новгороде еще 56 точек», – рассказал «ФВ» генеральный директор ООО «Мега Фарм» Андрей Гусев.

Подробнее о том, что думают представители фармкомпаний о приходе на аптечный рынок продуктовых ретейлеров, читайте в статье «Общество потребителей» в «ФВ» №10(881).