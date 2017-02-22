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Лента · В России
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Невыполнимое требование правил надлежащей аптечной практики попробуют смягчить

22.02.2017

Росздравнадзор выступил за смягчение нормы Правил надлежащей аптечной практики, требующей устанавливать аптечное оборудование на расстоянии 50 сантиметров от стен.

«Исполнить это требование можно, но крайне сложно. Мы прорабатываем с Министерством здравоохранения возможность смягчить эту норму. Попробуем смягчить», - заверил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко участников делового завтрака в Торгово-промышленной палате России, состоявшегося 22 февраля.

«На стадии общественного обсуждения в проекте Правил этой нормы не было. На практике она просто не выполнима для аптечных организаций», - отметила, поднимая этот вопрос, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева.

Напомним, что 1 марта вступает в силу приказ Минздрава России № 647н от 31.08.2016 г. «Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения». В частности, вводится требование устанавливать аптечное оборудование на расстоянии не менее 0,5 метра от стен и другого оборудования, чтобы обеспечить доступ для очистки, дезинфекции, ремонта, технического обслуживания и др.

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
надлежащая аптечная практика
Персоны
Игнатьева Нелли Валентиновна
Исполнительный директор РААС
Мурашко Михаил Альбертович
Руководитель Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения
Фармвестник-ТВ
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
22.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #2
21.02 «У редакционного камина» с Германом Клименко
20.02 «7 дней за 7 минут» с Юрием Крестинским
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