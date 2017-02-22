Невыполнимое требование правил надлежащей аптечной практики попробуют смягчить

Росздравнадзор выступил за смягчение нормы Правил надлежащей аптечной практики, требующей устанавливать аптечное оборудование на расстоянии 50 сантиметров от стен.

«Исполнить это требование можно, но крайне сложно. Мы прорабатываем с Министерством здравоохранения возможность смягчить эту норму. Попробуем смягчить», - заверил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко участников делового завтрака в Торгово-промышленной палате России, состоявшегося 22 февраля.

«На стадии общественного обсуждения в проекте Правил этой нормы не было. На практике она просто не выполнима для аптечных организаций», - отметила, поднимая этот вопрос, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева.

Напомним, что 1 марта вступает в силу приказ Минздрава России № 647н от 31.08.2016 г. «Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения». В частности, вводится требование устанавливать аптечное оборудование на расстоянии не менее 0,5 метра от стен и другого оборудования, чтобы обеспечить доступ для очистки, дезинфекции, ремонта, технического обслуживания и др.