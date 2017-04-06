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Navicon запустил облако для фармацевтических компаний

06.04.2017

Системный интегратор Navicon запустил сервис Pharma Cloud — набор готовых аналитических и управленческих инструментов для фармацевтического бизнеса.

Под общим брендом системный интегратор объединил развернутые в облаке Microsoft Azure продукты собственной разработки: приложение для управления маркетинговыми соглашениями и расчета эффективности инвестиций в аптечные сети Navicon Hermes Cloud, решение для управление вторичными продажами Navicon SalesOut Cloud, а также систему управления взаимоотношениями с клиентами и продвижением фармацевтических препаратов Navicon CRM Pharma Cloud.

Сервисы Navicon Pharma Cloud разработаны с учетом отраслевой специфики и позволяют автоматизировать ключевые для фармацевтических компаний бизнес-процессы без капитальных вложений в ИТ-инфраструктуру. Использование высокотехнологичной и безопасной облачной среды Microsoft Azure исключает длительный и дорогостоящий процесс внедрения бизнес-приложений на площадке заказчика, а также снижает затраты на покупку и обслуживание оборудования и поддержку программного обеспечения.

Navicon Pharma Cloud отличает высокий уровень безопасности — для работы сервиса используются мощности распределенных дата-центров корпорации Microsoft. Подключаясь к Navicon Pharma Cloud, заказчики получают готовое решение с сопровождением от экспертов Navicon. В частности, операторы Navicon проводят очистку и консолидацию данных о вторичных продажах фармпрепаратов через аптечные сети.

«Фармацевтика — очень непростой и высококонкурентный рынок. Работающим в этой отрасли компаниям необходимо контролировать большое количество региональных представителей, взаимодействовать с аптечными сетями, медицинскими учреждениями и практикующими врачами, а самое главное — управлять портфелями из сотен торговых марок. Им требуются специализированные информационные системы, внедрение и сопровождение которых обходится недёшево. Обладая значительным опытом автоматизации фармбизнеса, мы решили перенести в облако свои наработки для автоматизации бизнес-процессов в фармацевтических компаниях. Мы сделали акцент на наиболее востребованных решениях в фармотрасли, повышающих эффективность маркетинга, продажи, прозрачность и контроль за работой удаленных сотрудников», — комментирует Евгений Смирнов, заместитель генерального директора Navicon.

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Метки
Navicon
Компании
Navicon Navicon — ИТ-партнер №1 для фармацевтических компаний. Navicon основан в 2002 году, сегодня в штате компании более 250 сотрудников, компания реализовала более 400 проектов. Клиентами Navicon являются более 50 фармацевтических компаний (представительства западных производителей, российские производители, дистрибуторы, аптечные сети).
Фармвестник-ТВ
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
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