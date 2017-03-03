Navicon внедрил CRM в российской фармкомпании «Р-Фарм»

CRM-система Navicon Pharma на платформе Microsoft Dynamics CRM 2015 повысила мобильность и эффективность работы медицинских представителей «Р-Фарм». Планируемое количество пользователей системы – более 400 сотрудников компании.

«Р-Фарм» – российская высокотехнологичная фармацевтическая компания. Миссия компании – обеспечение доступности инновационных методов лечения пациентам в России. Основными направлениями деятельности являются: производство готовых лекарственных форм, активных фармацевтических ингредиентов химической природы и биотехнологических субстанций, исследования и разработка инновационных препаратов и технологий, вывод на рынок современных лекарственных средств, а также обучение и подготовка специалистов для фарминдустрии и здравоохранения.

В рамках новой CRM-системы в «Р-Фарм» создана единая база по клиентам и учреждениям, с которыми медицинские представители компании ведут постоянную работу. Также надежный ИТ-инструмент требовался для категоризации и автоматического распределения клиентов по медицинским представителям в разрезе территорий, мониторинга визитной активности медпредставителей, отслеживания динамики показателей по тем или иным видам медицинской продукции, ведения отчетности.

В качестве платформы было выбрано отраслевое решение Navicon Pharma CRM, разработанное системным интегратором Navicon на платформе Microsoft Dynamics CRM 2015 с учетом особенностей продаж, маркетинга и ведения отчетности в фармотрасли.

Новая CRM позволяет сотрудникам «Р-Фарм» работать как в офисе, так и удаленно, при помощи мобильной версии системы, – для доступа в CRM пользователи используют планшеты под управлением OС Windows 10.

«В работе медицинских представителей в фарминдустрии крайне важна мобильность и оперативность получения любой необходимой информации», - подчеркивает Федор Карпов, руководитель отдела оценки эффективности продаж компании «Р-Фарм». – Сотрудники много работают удаленно, вне офиса, и их эффективность зависит от удобства тех инструментов, которыми они пользуются. Им требуются и данные о клиентах, и история взаимоотношений с ними, и актуальная информация о лекарственных препаратах, презентации, результаты клинических исследований. Мы рассчитываем, что новая CRM-система в 1,5-2 раза сократит время, затрачиваемое на поиск нужной информации в процессе общения с клиентами».

Общая длительность проекта составила 11 месяцев. В новой CRM-системе уже работают 300 сотрудников «Р-Фарм».

В ближайшем будущем планируется развитие проекта: будет подключен модуль мониторинга продаж лекарственных препаратов. Также, по результатам первых месяцев работы CRM в России, «Р-Фарм» приняла решение о внедрении аналогичного CRM-решения в казахстанском представительстве компании, на первом этапе планируется подключение 30 пользователей.

«Р-Фарм» и Navicon связывает давнее сотрудничество. В настоящее время, параллельно с реализацией CRM-проекта, системный интегратор внедряет в фармкомпании ERP-систему Microsoft Dynamics AX 2012. Ранее системный интегратор Navicon успешно прошел аудит со стороны специалистов «Р-Фарм» на предмет соответствия требованиям по поставке GMP (Good Manufacturing Practice) - критичной компьютеризированной системы. Положительное заключение аудиторов позволило Navicon не только стать исполнителем значимых для «Р-Фарм» ИТ-проектов, но и подтвердило качество работы интегратора для всей фармацевтической отрасли.