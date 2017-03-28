 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
За державу не обидно
Current issue #10, 2017
Эволюция революции
Кто сколько может
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
219

Navicon внедрил CRM в «Петровакс Фарм»

28.03.2017

Система Navicon Pharma CRM на платформе Microsoft Dynamics CRM 2015 обеспечит работу консолидированной клиентской базы, отслеживание показателей продаж и контроль региональных представителей НПО «Петровакс Фарм». С системой работают 70 сотрудников компании во всех регионах России.

НПО «Петровакс Фарм» — одно из ведущих российских производителей инновационных лекарственных средств и вакцин. Выпускаемые компанией препараты проходят полный жизненный цикл разработки в России, начиная с создания уникальной молекулы и заканчивая готовой лекарственной формой с последующим продвижением на фармацевтический рынок. Производственно-складской комплекс «Петровакс Фарм» считается одним из наиболее высокотехнологичных биофармацевтических предприятий России.

Руководство «Петровакс Фарм» поставило перед системным интегратором задачи по созданию единой консолидированной базы данных с информацией о клиентах компании. Для реализации проекта было выбрано, основанное на платформе Microsoft Dynamics CRM 2015 решение Navicon Pharma CRM, признанное экспертами корпорации Microsoft одним из лучших российских продуктов для фармацевтической отрасли.

Внедренная система позволяет сотрудникам «Петровакс Фарма» получать полную и актуальную информацию об истории взаимодействия с клиентами, отслеживать основные показатели продаж на основании отчетов и контролировать работу медицинских представителей.

В рамках проекта специалисты Navicon развернули новую CRM-систему на площадке заказчика, реализовали перенос информации из сторонней базы данных, а также провели необходимые пуско-наладочные работы, тестирование и обучение персонала «Петровакс Фарма». На реализацию проекта ушло два месяца, с системой работают 70 пользователей во всех региональных филиалах компании-заказчика.

«Специалисты Navicon хорошо понимают специфику нашей работы, а отраслевое решение Navicon Pharma CRM можно назвать одним из лучших на отечественном рынке, именно поэтому мы сделали выбор в его пользу, — сообщила Елена Галаева, директор по продвижению лекарственных препаратов «Петровакс Фарма». — В кратчайшие сроки мы смогли реорганизовать работу с клиентами, увеличив скорость обработки данных на 40%, значительно снизив количество ошибок и время, затрачиваемое на поиск информации об истории взаимодействия. Кроме того, новая CRM-система позволяет оперативно контролировать продажи и работу наших представителей на местах».

Материалы по теме
23.03.2017 Navicon автоматизировал работу полевых сотрудников фармкомпании «Промо-Мед»
20.03.2017 Внедрение Navicon Pharma CRM в «Р-Фарм» признано лучшим CRM-проектом года
13.03.2017 Navicon разработал облачное решение для трейд-маркетинга в фармацевтике
09.03.2017 Управление производством на базе ИТ: встреча фармпроизводителей в IBM
07.03.2017 Navicon разработал облачный сервис для аналитики вторичных продаж в фарме
Метки
Navicon
Компании
Navicon Navicon — ИТ-партнер №1 для фармацевтических компаний. Navicon основан в 2002 году, сегодня в штате компании более 250 сотрудников, компания реализовала более 400 проектов. Клиентами Navicon являются более 50 фармацевтических компаний (представительства западных производителей, российские производители, дистрибуторы, аптечные сети).
Фармвестник-ТВ
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
За державу не обидно
Current issue #10, 2017
Эволюция революции
Кто сколько может
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Март 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
27.03 — 28.03 XI Национальный Конгресс «ФармакоЭкономика 2017»
28.03 — 30.03 IPhEB&CPhI Russia - 2017
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения