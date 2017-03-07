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Navicon разработал облачный сервис для аналитики вторичных продаж в фарме

07.03.2017

Решение Navicon SalesOut Cloud разработано системным интегратором Navicon для фармацевтических компаний, поставляющих свою продукцию через каналы дистрибьюторов и аптечные сети. Решение доступно в рамках модели SaaS (программное обеспечение как сервис) или аутсорсинга.

Анализ вторичных продаж и остатков на складах имеет большое значение для фармацевтических компаний. Однако, различие в учетных системах, отсутствие единых форматов данных, ошибки и повторы при внесении информации в системы часто затрудняют анализ. Navicon SalesOut Cloud полностью автоматизирует процессы загрузки, очистки и систематизации данных, поступающих из различных источников, преобразует данные в единый удобный формат с одинаковым написанием адресов, названий товаров и наименованием торговых точек, что исключает дублирование данных при формировании отчетности.

Теперь решение доступно в виде облачного сервиса, причем консолидация и очистка данных могут быть выполнены операторами Navicon. В результате фармкомпании получают актуальные данные и базовую аналитику без затрат на приобретение решения и оборудование.

Сервис Navicon SalesOut Cloud развернут в облаке Microsoft Azure, одной из крупнейших в мире облачных платформ для разработки, выполнения приложений и хранения данных на серверах сети глобальных дата-центров Microsoft.

«Microsoft Azure – высокотехнологичная и безопасная облачная среда, способная обеспечить работу сервисов любого масштаба и уровня сложности. Вместе с доступом к нашему облачному бизнес-приложению фармкомпании получают практически неограниченные вычислительные мощности и высокую степень защиты от угроз, которую сложно обеспечить в рамках отдельно взятой компании», - считает Евгений Голубицкий, руководитель продуктов департамента инноваций Navicon.

Решение Navicon SalesOut уже используется такими фармацевтическими компаниями, как «Акрихин», «Инвар», «АстраЗенека», «Гедеон Рихтер», Merz Russia, «Эгис», «Канонфарма продакшн».

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Метки
Navicon
Компании
Navicon Navicon — ИТ-партнер №1 для фармацевтических компаний. Navicon основан в 2002 году, сегодня в штате компании более 250 сотрудников, компания реализовала более 400 проектов. Клиентами Navicon являются более 50 фармацевтических компаний (представительства западных производителей, российские производители, дистрибуторы, аптечные сети).
Фармвестник-ТВ
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01.03 «7 дней за 7 минут» с Андреем Загорским
28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
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