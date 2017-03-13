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Navicon разработал облачное решение для трейд-маркетинга в фармацевтике

13.03.2017

Системный интегратор разработал новое решение для анализа эффективности инвестиций в продвижение продукции по различным каналам и управления договорами. Решение NaviconHermes доступнов облаке MicrosoftAzure и предназначено в первую очередьдля фармацевтических компаний, которые хотят контролировать соблюдение условий маркетинговых соглашений и обеспечивать прозрачность затрат.

Система упрощает внутренние процессыфармкомпании, необходимые для заключения маркетинговых соглашений и контроля за выполнением условий, такие каксогласование договоров, подготовка отчетности и планирование бюджета. Navicon Hermes легко интегрируется с промышленными CRM/SFA системами, что позволяет собирать данные от медицинских представителей о выполнении маркетинговых соглашений.

«Рынок производства лекарственных препаратов стремительно растет, что означает постоянный рост объема инвестиций в новые каналы продвиженияпо сравнению с вложениями втрадиционные каналы, такие как реклама, работаполевых сотрудников, мероприятия и другие. Новые методы продвижения требуют тщательного анализа и расчета возврата инвестиций. Для отделов продаж, маркетинга и аналитики фармкомпаний это означаетнеобходимость консолидации огромного объема информации, разработку сложных аналитических показателей и решение многих других технологических и методологических проблем», — комментирует Евгений Голубицкий, руководитель продуктов департамента инноваций Navicon.

Решение этих задач дает серьезные конкурентные преимущества фармацевтическому бизнесу, например, снижается вероятность ошибочной интерпретации маркетинговых данных, более оперативно проводится расчет ROI маркетинговых активностей,повышается отдача от работы сотрудников.

«Эффективность работы вNaviconHermes обеспечивается за счет реализации трех важных элементов, - отмечает Евгений Голубицкий. – Во-первых, маркетинговые соглашения оцифрованы и хранятся со всеми параметрами внутри системы. Во-вторых, сама система интегрируется с CRM и транслирует медицинским представителям компаний условия соглашений – таким образом полевые сотрудники могут контролировать их соблюдение.Третья составляющая - загрузка данных о реальных продажах. Аккумулировав лучшие практики из области трейд-маркетинга в фармацевтике, мы объединили их в NaviconHermes».

Решение разработано на базе современных технологий, что позволяетлегко интегрировать его в уже существующую IT-инфраструктуру компании: системы документооборота, CRM, ERP и пр. Решение доступно как облачный сервис на платформе MicrosoftAzure, а также может быть установлено на сервер заказчика.

Помимо NaviconHermes, системный интегратор Navicon предоставляет доступ еще к трем облачным решениям для фармацевтики: Navicon PharmaBI (бизнес- и предиктивная аналитика на базе данных IMS, DSM, вторичных продаж), Navicon SalesOut (консолидация и очистка данных о вторичных продажах) и Navicon CRM Pharma (управление взаимоотношениями с клиентами и партнерами).

Всего Navicon реализовал свыше 50 проектов для производителей и дистрибьюторов медицинских препаратов, включая Bayer, Sanofi, AstraZeneca, Unipharm, Servier, Merz, «Гедеон Рихтер», «Акрихин», «Протек», «Р-Фарм», «Ригла» и другие.

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Метки
Navicon
Компании
Navicon Navicon — ИТ-партнер №1 для фармацевтических компаний. Navicon основан в 2002 году, сегодня в штате компании более 250 сотрудников, компания реализовала более 400 проектов. Клиентами Navicon являются более 50 фармацевтических компаний (представительства западных производителей, российские производители, дистрибуторы, аптечные сети).
Фармвестник-ТВ
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №7
Дипломированные курьеры
Current issue #7, 2017
Молочные реки, кисельные берега
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