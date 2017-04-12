Navicon консолидировал дистрибьюторскую отчетность в «Гедеон Рихтер»

Системный интегратор Navicon внедрил собственное решение Navicon SalesOut в российском представительстве «Гедеон Рихтер».

Для решения задачи по автоматизации обработки и консолидации дистрибьюторской отчетности руководством «Гедеон Рихтер» было выбрано решение Navicon SalesOut – собственная разработка компании Navicon на платформе Microsoft SQL Server. Среди основных достоинств решения были отмечены простота и высокая скорость внедрения, способность SalesOut обрабатывать данные разных форматов из многих источников, а также невысокая стоимость владения.

С помощью Navicon SalesOut «Гедеон Рихтер» обрабатывает всю поступающую отчетность дистрибьюторских компаний и консолидирует ее для дальнейшего анализа. Внедрение Navicon SalesOut позволило существенно, в разы, сократить сроки обработки и консолидации информации о текущих продажах и преодолеть дублирование и потерю информации, что значительно улучшило качество данных и аналитических прогнозов, выстраиваемых на их основе.

«Фармацевтические компании часто сталкиваются с затруднениями при обработке информации, поступающей из разных источников. Различные форматы данных, особенности представления, принятые в той или иной компании-контрагенте, невысокие качество и полнота данных – все это оказывает негативное влияние на скорость консолидации данных и их качество. Так появилось типовое решение, Navicon SalesOut, которое предназначено для компаний, продвигающих свою продукцию через дистрибьюторские сети. Оно уже широко используется заказчиками из разных отраслей, и в первую очередь – в фармацевтике, где нами наработаны значительные компетенции», - комментирует Сергей Растегин, руководитель проектов Navicon.