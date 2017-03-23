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Navicon автоматизировал работу полевых сотрудников фармкомпании «Промо-Мед»

23.03.2017

Системный интегратор Navicon завершил проект по автоматизации работы удаленного персонала фармацевтической компании «Промо-Мед». Комплексное ИТ-решение основано на платформе Microsoft Dynamics CRM 2016 и обеспечивает ведение клиентской базы, а также автоматизацию и контроль работы полевых сотрудников.

Компания «Промо-Мед» - крупная отечественная фармацевтическая компания, чьи лекарственные препараты представлены в 87 городах России.

Руководство «Промо-Мед» поставило перед системным интегратором задачу по созданию комплексной системы управления взаимодействием с клиентами, автоматизации маркетинга и продаж, а также контроля работы полевых сотрудников во всех регионах присутствия компании. Самим сотрудникам требовался удобный мобильный инструмент для работы с клиентами вне офиса.

Для реализации проекта специалисты системного интегратора Navicon разработали комплексное решение на платформе Microsoft Dynamics CRM 2016. Основной функционал был реализован при помощи отраслевой CRM-системы для фармацевтики Navicon Pharma CRM (разработка Navicon) и решения Resco mobile CRM. Специалисты Navicon провели миграцию клиентских данных из ранее внедренной системы SalesOut – ИТ-решения для очистки данных о вторичных продажах.

Внедренная система даёт возможность получать информацию об истории взаимодействия с клиентами, отслеживать основные маркетинговые показатели и контролировать сотрудников в регионах.

«Из-за широкой географии присутствия компании на рынке России нам потребовался удобный и эффективный маркетинговый инструмент для централизованного управления взаимоотношениями с клиентами и автоматизации работы региональных представителей, — комментирует Евгений Суворов, проектный менеджер CRM&CLM компании «Промо-Мед». — Системный интегратор Navicon реализовал множество подобных проектов в фармацевтической отрасли и хорошо понимает особенности бизнеса фармкомпаний — это определило выбор исполнителя. Кроме того, в “Промо-Мед” уже используется решение Navicon SalesOut, автоматизирующее процессы загрузки, очистки и систематизации данных о вторичных продажах, и нам было необходимо обеспечить его взаимодействие с новой информационной системой. Проект реализован в сжатые сроки, что позволило нам быстро начать использование нового решения».

Систему используют 90 сотрудников и региональных менеджеров «Промо-Мед» по всей России. В будущем «Промо-Мед» планирует развивать функционал решения в направлении аналитических возможностей.

«Это первый проект, в рамках которого обеспечена интеграция двух наших коробочных продуктов — Navicon Pharma CRM и Navicon Sales Out. Этот опыт будет востребован многими фармкомпаниями в России, так как ключевая потребность в автоматизации в фарме сегодня связана с процессами маркетинга и продвижения, мобильностью сотрудников, анализом работы вторичных каналов продаж медицинских препаратов – дистрибуторов и аптечных сетей, возможностью влиять на эффективность этих продаж, — считает Евгений Смирнов, заместитель генерального директора компании Navicon. – Поэтому в ближайшие годы фармацевтические компании будут уделять особое внимание автоматизации этих процессов при помощи легких и быстро внедряемых решений, преимущественно в облаке».

Дополнительная информация о проекте

Системный интегратор Navicon уже более десяти лет занимается автоматизацией фармацевтики и реализовал более 50 проектов для производителей и дистрибуторов медицинских препаратов. В число клиентов системного интегратора входят такие известные бренды, как Takeda (ранее Nycomed), Bayer, Sanofi, Novartis, AstraZeneca, Abbot, Unipharm, Servier, Merz, «Гедеон Рихтер», «Акрихин», «Протек», «Р-Фарм», «Ригла» и другие лидеры российской и мировой фарминдустрии. Специалисты Navicon занимаются внедрением ERP-решений, систем управленческого и финансового учета по российским и международным стандартам, BI-решений, CRM, портальных решений и других. Решение Navicon Pharma CRM, разработанная Navicon для фармотрасли, признано экспертами корпорации Microsoft одним из лучших российских ИТ-продуктов для фармацевтической отрасли.

Компании
Navicon Navicon — ИТ-партнер №1 для фармацевтических компаний. Navicon основан в 2002 году, сегодня в штате компании более 250 сотрудников, компания реализовала более 400 проектов. Клиентами Navicon являются более 50 фармацевтических компаний (представительства западных производителей, российские производители, дистрибуторы, аптечные сети).
Фармвестник-ТВ
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
Клеточная эфемерность
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