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Национальная фармпалата приступила к разработке профстандарта специальности медпредставитель

08.02.2017
Фото: Игорь Чунусов

Национальная фармацевтическая палата 7 февраля провела заседание рабочей группы, посвященное выработке профессиональных стандартов специальности медицинский представитель. В заседании приняли участие представители отраслевых объединений, научно-образовательного сообщества и фармацевтических компаний.

Работа над формированием профстандартов ведется в рамках создания единого справочника профессий - базового государственного информационного ресурса, содержащего сведения о востребованных на рынке труда новых и перспективных профессиях, пояснила Елена Неволина, исполнительный директор НФП, исполнительный директор НП «Аптечная гильдия», секретарь Совета по профессиональным квалификациям в области фармации.

В справочник включено 13 профессий в области фармации, в т.ч. профессия медицинского представителя. В этой востребованной на рынке труда специальности могут реализовать себя те, кто только выбирает свой профессиональный путь, и те, кто хотел бы переучиться, сменить поле деятельности. В справочнике они смогут получить всю интересующую их информацию о работе медпредставителя.

Сегодня в ходе оптимизации системы здравоохранения высвобождается много врачей, которые могли бы найти себя в близкой к медицине сфере, работая медпредставителями. Наличие стандартов, регулирующих требования к профессии, помогло бы сделать процесс вхождения в должность более рациональным, а в последующей работе способствовало бы снижению рисков нарушений в нормативно-правовом поле деятельности сотрудника.

«Если профессия включена в справочник, должны быть разработаны профессиональные стандарты, - сказала Елена Неволина. – Стандарты нужны, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора, учесть все риски, которые возникают в т.ч. для работодателя в связи с тем, что права, полномочия и ответственность специалистов не формализованы».

Наличие профстандарта – это всегда плюс для работодателя, считает исполнительный директор НФП. В стандарте изложены основные функции работника, необходимые знания и умения - и его можно использовать для создания функционально-должностной инструкции. Кроме того, когда определены требования к специальности, есть основа для развития системы независимой оценки профессиональной квалификации специалиста. К слову, предтечей такой процедуры можно считать аккредитацию фармспециалистов.

«Работодатель сможет включать в трудовой договор пункт о необходимости прохождения оценки независимой организацией, то есть получать сотрудника, которого уже оценило профессиональное сообщество», - отметила Елена Неволина.

Разработку всех профстандартов (а это стандарты работы фармацевтов, провизоров-управленцев, провизоров-технологов, специалистов в области промышленной фармации) НФП проводила при тесном сотрудничестве с работодателями. На этот раз в рабочую группу также включены работодатели – руководители подразделений и HR-специалисты фармкомпаний, вовлеченные в процесс управления штатом медпредставителей. Совместно будут выработаны подходы к формулированию цели деятельности медпредставителя, определены трудовые функции, требования к образованию, знаниям и навыкам.

В дальнейшем под требования профстандарта будут разрабатываться образовательные программы подготовки медицинских представителей.

На фото: Елена Неволина.

Автор: Наталья Маскина, «Фармперсонал»
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Метки
медпредставители
профессиональные стандарты
Персоны
Неволина Елена Викторовна
Исполнительный директор НП "Аптечная гильдия"
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Фармвестник-ТВ
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №4
Вагончик тронулся
Current issue #4, 2017
А гадость пьют из экономии
Записки из суда
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
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