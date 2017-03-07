«Нацимбио» усовершенствует препарат для лечения позвоночника и суставов

Компания «Микроген», входящая в «Национальную иммунобиологическую компанию», начала клинические исследования новой лекарственной формы препарата Хондролон-Про®. Новая форма препарата позволит применять его для внутрисуставного и внутримышечного введения, стоимость лечения существенно сократится.

На болевые ощущения в суставах и позвоночнике жалуются более 30% населения развитых стран, дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника занимают 1-е место по распространенности среди болезней опорно-двигательной системы. Каждый 8-й житель России страдает патологией позвоночника, а заболеваемость остеоартрозом за последние годы выросла на 35%.

Хондролон-Про® используется для терапии дегенеративно-дистрофических заболеваний суставов и позвоночника. «Новая форма лекарственного средства позволит вводить его не только в мышцу, но и напрямую в сустав, тем самым способствуя восстановлению хряща и сокращению сроков лечения до 1,5 месяца за счет достижения максимальных концентраций активного действующего вещества –хондроитина сульфата», – сказал Алексей Ершов, начальник управления регистрации и медицинских исследований НПО «Микроген».

В отличие от других инъекционных препаратов замедленного действия в состав Хондролон-Про® не входят токсичные вспомогательные вещества, такие как бензиловый спирт или фенол. Одновременное действие хондроитина сульфата и аминокислоты L-Пролин усиливает способность к восстановлению и укреплению тканей суставов.

Препарат подавляет активность ферментов, вызывающих деградацию суставного хряща, усиливает обменные процессы, обладает противовоспалительным эффектом, улучшает выработку суставной жидкости. В результате использования пациенты отмечают устранение или значительное снижение интенсивности боли в суставах, восстановление функций опорно-двигательного аппарата.

Внедрение в клиническую практику отечественного препарата для внутрисуставного применения сделает лечение доступнее и эффективнее для населения Российской Федерации. Клинические исследования будут завершены в конце 2017 года.