«Нацимбио» расширит линейку аллергенов ставропольского филиала «Микроген»

«Национальная иммунобиологическая компания», входящая в Госкорпорацию «Ростех», планирует провести техническое переоснащение предприятия «Аллерген» (НПО «Микроген», г. Ставрополь) и расширить линейку препаратов. После «перевооружения» площадка будет выпускать пыльцевые, пищевые и бытовые аллергены в современной и удобной упаковке. Портфель аллергенов предприятия расширится с 30 до 80 наименований. Также благодаря модернизации НПО «Микроген» нарастит долю поставляемых на российский рынок жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Планы по модернизации озвучила генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева во время визита на предприятие. «Мы планируем увеличить мощность площадки за счет выпуска новых аллергенов в неинъекционных формах. Ставропольский филиал “Микрогена” на протяжении 50 лет является единственным российским предприятием, производящим пыльцевые аллергены, но остается “планово-убыточным”. Модернизация предприятия и расширение продуктового портфеля благоприятно отразятся на финансовых показателях “Аллергена” и на атмосфере в коллективе, – сказала Марьям Хубиева. – В ближайшие годы несколько филиалов НПО “Микроген” ждут серьезные обновления, перенос производств на новые площадки, внедрение новых технологий. Это позитивно скажется на конкурентоспособности продукции и укрепит позиции компании на рынке благодаря дальнейшему наращиванию объемов производства».

Сегодня «Аллерген» производит антитоксические сыворотки против столбняка, дифтерии, ботулизма, яда гадюки, туберкулезные вакцины БЦЖ и БЦЖ-М, препараты для лечения дисбактериозов, диагностики венерических заболеваний и пыльцевые аллергены.

ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России является уникальным и старейшим предприятием по производству биофармацевтических препаратов в РФ. История отдельных филиалов насчитывает более 100 лет.

Предприятие обеспечивает поставку около70 % от общего объема вакцин национального календаря профилактических прививок (НКПП). В ассортиментном портфеле объединения более 350 препаратов. Выручка НПО «Микроген» в 2015 году составила 6,9 миллиарда рублей.

НПО «Микроген» – основатель системы перевозок продукции «холодовая цепь». Метод гарантирует соблюдение температурного режима хранения и доставки вакцин и других иммунобиологических препаратов до потребителя.

Указом Президента РФ В.В. Путиным от 17.03.2015 г. № 139 об имущественном взносе Российской Федерации в ГК «Ростех», в настоящий момент осуществляются процедуры по вхождению НПО «Микроген» в состав фармацевтического холдинга АО «Национальная иммунобиологическая компания».