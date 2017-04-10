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«Нацимбио» приступила к поставкам препаратов крови

10.04.2017

«Национальная иммунобиологическая компания», входящая в госкорпорацию Ростех, начала поставлять лекарственные препараты, полученные из плазмы крови человека и животных. 100% объема препаратов для нужд Минздрава России на 2017 год будет отгружено до 15 апреля в полном соответствии с условиями государственных контрактов во все регионы страны.

В рамках государственного заказа Минздрава России будут доставлены факторы свертывания крови VIII, в том числе с фактором Виллебранда, фактор IX и антиингибиторный коагулянтный комплекс в количестве более 549 миллионов МЕ (международных единиц).

«В 2017 году «Нацимбио» впервые исполняет государственные контракты по поставкам препаратов крови. Мы находились в постоянном контакте с Всероссийским обществом гемофилии, коллегами из министерства и партнерами во время заключения договоров, организации закупок и логистики, – заявила генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева. – Препараты из плазмы крови – биотехнологический продукт, жизненно необходимый для лечения и профилактики кровотечений у пациентов с гемофилией и нарушениями свёртываемости крови. Понимая уровень ответственности и важность неукоснительного соблюдения сроков поставки, в компании присвоен особый статус этим контрактам, информация по отгрузкам и объемам поступает и корректируется в круглосуточном режиме».

Для доставки препаратов в регионы используется воздушный транспорт и автомобильные рефрижераторные перевозки. Доставка осуществляется в соответствии с требованиями «холодовой цепи»: на всех этапах транспортировки от производителя до получателя груз находится в термоконтейнерах, производится валидация и контроль соблюдения температурного режима, циркуляции воздуха внутри рефрижератора при погрузке, транспортировке и выгрузке.

«Нацимбио» является единственным поставщиком препаратов плазмы крови человека и животных в рамках распоряжения Правительства РФ от 14 июня 2016 г. № 1214-р во исполнение постановления Правительства РФ от 26 декабря 2011г. №1155.

Согласно распоряжению правительства №1214-р, «Нацимбио» завершит строительство завода по переработке плазмы крови в Кирове без привлечения средств из федерального бюджета. Для разработки и реализации программы производства в Российской Федерации лекарственных препаратов, получаемых из плазмы крови человека, на базе кировского завода «Нацимбио», «Фармстандарт» и Kedrion Biopharma (Италия) 23 марта 2017 года подписали соглашение о создании акционерного общества «Киров Плазма», которое подготовит базовый проект завода в третьем квартале 2017 года.

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Метки
«Национальная иммунобиологическая компания»
Компании
Нацимбио «Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио») – холдинговая компания, осуществляющая деятельность в области разработки и производства важнейших лекарственных препаратов и классов медицинских продуктов.
Фармвестник-ТВ
10.04 «7 дней за 7 минут» с Николаем Демидовым
07.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #5
07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
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