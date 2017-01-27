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«Нацимбио» приступает к клиническим испытаниям новой вакцины для профилактики гриппа «Микросплит»

27.01.2017

«Национальная иммунобиологическая компания», входящая в Госкорпорацию «Ростех», с дочерней компанией НПО «Микроген» начинают первую фазу клинических исследований новой вакцины для профилактики гриппа «Микросплит». Новая инактивированная расщепленная вакцина, разработанная на предприятии «Иммунопрепарат» в Уфе, уже прошла цикл доклинических исследований. I фаза клинических испытаний будет завершена в первом полугодии 2017 года.

Вакцина «Микросплит» обеспечивает формирование перекрестного иммунитета сразу от нескольких штаммов вируса гриппа благодаря содержанию не только поверхностных, но и внутренних антигенов. «Микросплит» дает эффективную защиту в случае появления новых штаммов подтипов вируса гриппа типа А. За счет очистки от липидных компонентов вируса вакцина хорошо переносится пациентами, количество побочных реакций минимально.

«Опытные серии «Микросплита» выпускаются по внедренной на предприятии автоматической системе получения высокоочищенного концентрированного вируса гриппа, – заявила генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева. – Постепенное обновление производственных площадок холдинга, создание новых и обновление существующих вакцин – наши основные задачи на ближайшие несколько лет».

«Клинические исследования являются самыми трудоемкими и ответственными и подтверждают безопасность, иммуногенность и эффективность применения вакцины, – добавил врио генерального директора НПО «Микроген» Кирилл Гайдаш. – Клиническое исследование “Микросплита” пройдет на ведущих клинических базах страны».

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Метки
ОАО «Национальная иммунобиологическая компания»
Компании
Нацимбио ОАО «Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио») учреждена госкорпорацией «Ростех» 29 октября 2013 г.
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16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
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