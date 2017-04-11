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«Нацимбио» поставила в Санкт-Петербург вакцину БЦЖ в виде гуманитарной помощи

11.04.2017

Доставка вакцины в родильные дома и детские поликлиники планируется до конца недели, сообщила пресс-служба Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. Ранее запас вакцины в городе был полностью исчерпан, и АО «Национальная иммунобиологическая компания» осуществила поставку БЦЖ-М в количестве 29 700 доз на безвозмездной основе сверх заявки субъекта на 2017 год в качестве гуманитарной помощи.

В конце марта родильные дома Санкт-Петербурга разместили на своих сайтах объявления о временном прекращении вакцинации. Родителям было предложено обращаться в поликлиники по месту жительства.

«Нацимбио», которая распоряжением Правительства РФ была назначена в 2015 году единственным поставщиком ряда вакцин, включенных в национальный календарь профилактических прививок, заранее предупредила о предстоящем дефиците вакцины БЦЖ-М в связи с тем, что срок ее годности истекал 01.04.2017 года, а Минздрав РФ не заключил своевременно договор о поставке. Извещение о закупке было размещено на официальном сайте 28 марта. В 2017 году планировалось закупить «вакцину для профилактики туберкулеза (для щадящей первичной иммунизации)» на сумму 25,7 млн рублей. В начале апреля сведения о заключении контракта не были опубликованы. Однако сегодня пресс-служба Минздрава сообщила, что все процедуры по заключению контрактов на поставку вакцин БЦЖ и БЦЖ-М завершены. И в регионы, в том числе – Санкт-Петербург, уже началась их поставка.

По информации Минздрава, поставки вакцин для Санкт-Петербурга в рамках заключенных контрактов ожидаются не ранее 15 апреля 2017 года (БЦЖ-М - не ранее), сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга.

Автор: Василий Когаловский
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Метки
вакцина
Санкт-Петербург
Фармвестник-ТВ
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07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
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