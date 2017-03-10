Единственный поставщик вакцин для Национального календаря профилактических прививок, входящая в госкорпорацию «Ростех» компания «Нацимбио» получила рекомендации ВОЗ по штаммам вируса гриппа на эпидемиологический сезон 2017-2018. В состав вакцины рекомендуется включить новый штамм A «Мичиган», который заменит родственный пандемический штамм «Калифорния».

«Мы приняли участие в работе комиссии при «НИИ гриппа» и начинаем подготовку к новому сезону. Отечественные производители скоро получат рекомендованные штаммы вирусов и начнут наработку вакцин с обновленным составом. Традиционно россияне будут защищены безопасной и эффективной вакциной с хорошей переносимостью», – подчеркнула генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева.

10 марта в «Научно-исследовательском институте гриппа» Минздрава РФ были рассмотрены вопросы циркуляции штаммов вируса гриппа в текущем эпидемиологическом сезоне, и рекомендован на сезон 2017-2018 следующий состав вакцин:

А/Michigan/45/2015 (H1N1);

А/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) ;

В/Brisbane/60/2008.

В 2016 году «Национальная иммунобиологическая компания» полностью исполнила государственный контракт с Министерством здравоохранения по поставкам вакцин для профилактики гриппа, доставив во все регионы страны 47 млн 800 тысяч доз. Производство полного цикла вакцин расположено в России, более 60% иммунобиологических препаратов произведено предприятиями Госкорпорации.