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«Нацимбио» начинает клиническое исследование первой отечественной поливалентной менингококковой вакцины

29.03.2017

НПО «Микроген», входящее в «Национальную иммунобиологическую компанию», приступило к I фазе клинических исследований первой отечественной полисахаридной менингококковой вакцины против серотипов А и С. Доклинические исследования показали, что она хорошо переносится, безопасна и обладает высокой иммуногенной активностью. Первая фаза клинических исследований завершится до конца 2017 года.

Менингококковая инфекция – острое инфекционное заболевание. Как потенциально смертельная, эта инфекция всегда должна рассматриваться как медицинская чрезвычайная ситуация.

Для создания вакцины впервые в уфимском филиале «Микрогена» был внедрен управляемый реакторный метод культивирования вакцинных штаммов менингококков групп А и С. Новая вакцина будет производиться в реконструированном цехе поликомпонентных вакцин на уфимской площадке компании с использованием реакторов «БИОР».

«Реакторный метод автоматизирует ручной труд, является легко воспроизводимым и эффективным, позволяет масштабировать объемы производства», – заявил Сергей Горюнов, первый заместитель генерального директора «Микроген».

Сегодня в России не производятся поливалентные вакцины от менингита серотипов А и С. «Микроген» выпускает полисахаридную менингококковую моновакцину. Благодаря сотрудничеству «Микроген» и предприятия по производству бактерийных препаратов имени Г.Н. Габричевского удалось произвести поливалентную вакцину, содержащую два серотипа вируса.

«Доклинические исследования показали, что при введении лабораторным животным вакцина безопасна, обладает хорошей переносимостью и не оказывает отрицательного действия на генеративную функцию, – сообщил Алексей Ершов, начальник управления регистрации и медицинских исследований «Микроген». – Эту вакцину можно будет использовать в рамках календаря прививок по эпидемическим показаниям».

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ОАО «Национальная иммунобиологическая компания»
Холдинговая компания «Нацимбио»
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