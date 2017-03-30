«Нацимбио» на IPhEB & CPhI Russia

«Национальная иммунобиологическая компания», входящая в госкорпорацию «Ростех», приняла участие в VII международной выставке и форуме фармацевтических ингредиентов, производства и дистрибуции лекарственных средств IPhEB&CPhI Russia 2017. Выставка и форум IPhEB&CPhI Russia 2017 посвящены деятельности компаний на рынке готовых лекарственных средств, а также поставщиков активных фармингредиентов и вспомогательных веществ.

На объединенном стенде Минпромторга России «Нацимбио» представила лекарственные препараты и разработки в области иммунологии, производимые и поставляемые дочерними предприятиями: вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс», отечественный ботулотоксин «Релатокс», вакцины для профилактики клещевого энцефалита «ЭнцеВир» и «ЭнцеВир НЕО», пробиотики, бактериофаги и широкий ассортимент лекарственных препаратов.